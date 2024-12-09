Глава МИД Израиля принял Хикмета Гаджиева

8 декабря в Иерусалиме состоялась встреча помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева с министром иностранных дел Израиля Гедеон Сааром.

«Мы обсудили последние события на Ближнем Востоке и Кавказе, региональную безопасность, а также прочные двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном. Наши отношения прочны, и мы стремимся к их дальнейшему укреплению!», - написал Саар в своем аккаунте в соцсети X.