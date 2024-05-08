Оттепель  во внутренней политике, а во внешней?

То, что рандеву 2 мая главы Турции и лидера основной оппозиционной НРП страны проходила не в президентском дворце, а в штаб-квартире правящей ПСР (да не напомнит вам это давнишнее "Я избил журналиста не как министр внутренних дел, а как Искандер") говорит о сложной ситуации, в которой оказался опытнейший турецкий политик и государственный деятель.

Полуторачасовую встречу в последующие дни сначала прокомментировал лидер НРП Озгюр Озель, а затем и глава ПСР и государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Совместный вывод из диалога состоял в констатации «начала периода смягчения в политике». Вместе с тем, политические обозреватели, анализирующие встречу с точки зрения интересов как ПСР, так и НРП, полагают, что на самом деле президент Р. Эрдоган намеревается таким образом внести хаос в ряды главной оппозиционной партии. По их мнению, основная цель подобных встреч состоит в том, чтобы отодвинуть на задний план мэров Анкары и Стамбула Мансура Яваша и Экрема Имамоглу, наиболее часто упоминаемых в качестве претендентов на пост главы государства на предстоящих вне- или очередных президентских выборах, а О. Озеля – вывести на первый план. То есть, таким путем внести раскол в НРП.

Впрочем, это типичная тактика, бытующая в демократических многопартийных системах, и это отнюдь не следует игнорировать. Несмотря на то, что уважаемый Эрдоган, сделавшей традиционными нападки на НРП во дворе мечети каждый раз после пятничной молитвы, на прошлой неделе изменил риторику и заговорил об «оттепели в политике», это – один из конкретных следствий поражения 31 марта.

Единственным же фактором, способным обусловить длительную пролонгацию этой оттепели, является плачевное состояние экономики. Настолько плачевное, что политические обозреватели не исключают: власть, тщетно пытающаяся найти «горячие деньги» внутри и вне страны, может даже предложить главной оппозиционной партии, которую она беспощадно бичевала до 31 марта, создать коалицию .

В условиях, когда от слухов о намерении правительства, которое не смогло за 11 месяцев хоть немного выправить экономическую ситуацию, перейти к политике «затягивания поясов», у живущих на минимальную зарплату граждан стынет кровь в жилах, не только снижение, но и замедление инфляции будет считаться героизмом.

В случае если власти, которая очень рассчитывает на доходы от туризма в весенние месяцы (на это есть надежда, вопреки переориентации российских туристов на Азию), не удастся в значительной степени привести в норму макроэкономические показатели, самое позднее, в октябре общество может начать требовать проведения досрочных выборов.

Единственным фактором, способным предотвратить это требование, может стать коалиционное правительство, получившее сильную поддержку основной оппозиционной партии и общества. Если правящая ПСР, дойди ситуация дойдет этого, будет неискрення в своих действиях, Турция может погрузиться в настоящий хаос.

Понятно, что потеря центральной властью, потерпевшей тяжелое поражение на выборах, своего влияния и во внешней политике, неизбежно. Этим, в частности, объясняется то, что на фоне отмены запланированного на 9 мая визита президента главы государства в Вашингтон, Анкара не сыграла никакой роли в вопросе готовящегося, но несостоявшегося прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Конечно, расторжение Анкарой серии торговых соглашений с Тель-Авивом в последние дни скажется на экономике Израиля в определенной степени негативно. Корреспондент газеты «Коркусуз» Джан Атаклы, вернувший в повестку дня тему расторгнутых соглашений, обращает внимание на следующее: «Израиль львиную долю потребности в нефти покрывает за счет поставок из Азербайджана по трубопроводу, идущему через территорию Турции. То есть, косвенно Турция выступает в этом посредником, но почему-то Эрдоган не счел нужным поставить своего ближайшего друга президента И. Алиева в известность о сворачивании торговли с Израилем».

Впрочем, то, что даже США не удалось предотвратить атаку Израиля на город Рафах на границе сектора Газа с Египтом, еще больше ограничило для Анкары возможности для маневра.

После серьезных предупреждений США наряду с турецкими банками, с каждым днем ​​все больше ограничивающими сотрудничество с российской банковской системой, другие крупные компании также серьезно остерегаются возможных санкций.

Президент России собирался в феврале посетить Турцию, но на повестке все еще нет бросающихся в глаза новостей о визите, который «по причине выборов» переносился на апрель или на май. В то время как среди вопросов, могущих создать для Анкары серьезные проблемы со своими союзниками на Западе, основными являются ее отношения с Москвой.

Способно ли превращение маоиста 1970-х годов Догу Перинчека в пламенного путиниста 2024 года изменить ситуацию?

Впрочем, что может быть более естественным, чем зависание в воздухе не опирающихся на силу и волю слов?