Госдеп предупреждает американцев не ездить в Россию

Госдепартамент во вторник настоятельно рекомендовал гражданам США не ехать в Россию после сообщений о новых арестах американцев.

Американским гражданам нельзя ехать в Россию, сказал на брифинге во вторник официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы Turan. «Это опасно. Вы рискуете быть задержанными или другими угрозами своему здоровью и благополучию», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в России были арестованы двое граждан США, в том числе действующий военнослужащий.

Американские СМИ опознали одного из захваченных американцев как сержанта армии США Гордона Блэка. Как сообщается, он был арестован 2 мая во Владивостоке по обвинению в краже после того, как приехал туда без согласия правительства США.

35-летний Блэк находился в лагере Хамфрис в Южной Корее, а в прошлом месяце взял отпуск перед сменой места службы. Однако вместо поездки в Техас, он вылетел из Южной Кореи во Владивосток по «личным причинам».

Мать Блэка рассказала журналистам, что ее сын поехал в Россию, чтобы навестить свою девушку.

Миллер, отвечая на вопрос TURAN, сказал, что всякий раз, когда гражданина США задерживают за границей, сотрудники консульства стремятся оказать всю необходимую помощь, и «мы делаем это в данном случае».

Российские власти вчера сообщили, что еще один американец по имени Уильям Рассел Никам был задержан 10 дней назад и находится под стражей в Москве по обвинению в «мелком хулиганстве».

Последние аресты произошли на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами. Кремль утверждает, что арестованные нарушили закон. В США утверждают, что американцев хотят использовать в качестве политического рычага.