Посол США встретился с членами семей политзаключенных
Посол США встретился с членами семей политзаключенных
Посол США в Азербайджане Марк Либби 7 мая встретился с членами семей арестованных активистов гражданского общества.
Как говорится в сообщении посольства, Либби отметил важность освобождения арестованных.
«США убеждены, что независимое и активное гражданское общества является составной частью ответственного общества и арестованные должны быть освобождения для продолжения важных дел в обществе», - заявил посол.
Во встрече приняли участие дочь оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази, мать журналистки Севиндж Вагифгызы Офелия Магеррамова и супруга члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли Гюнель Манафлы.
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