Посол США встретился с членами семей политзаключенных

Посол США в Азербайджане Марк Либби 7 мая встретился с членами семей арестованных активистов гражданского общества.

Как говорится в сообщении посольства, Либби отметил важность освобождения арестованных.

«США убеждены, что независимое и активное гражданское общества является составной частью ответственного общества и арестованные должны быть освобождения для продолжения важных дел в обществе», - заявил посол.

Во встрече приняли участие дочь оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази, мать журналистки Севиндж Вагифгызы Офелия Магеррамова и супруга члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли Гюнель Манафлы.