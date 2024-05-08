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(2 часа назад)
Посол США встретился с членами семей политзаключенных

Посол США встретился с членами семей политзаключенных

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол США встретился с членами семей политзаключенных

Посол США в Азербайджане Марк Либби 7 мая встретился с членами семей  арестованных активистов гражданского общества.

Как говорится в сообщении посольства, Либби отметил важность освобождения арестованных.

«США убеждены, что независимое и активное гражданское общества является составной частью ответственного общества и арестованные должны быть освобождения для продолжения важных дел в обществе», - заявил посол.

Во встрече приняли участие дочь оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази, мать журналистки Севиндж Вагифгызы Офелия Магеррамова и супруга члена правления Платформы  III  Республики Руслана Иззетли Гюнель Манафлы.

 

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