Массовое отравление в Загатале
Массовое отравление в Загатала
В Загатальском районе Азербайджана произошло массовое отравление людей, предположительно после употребления донера.
Как сообщают местные источники, за медицинской помощью обратились около 40 человек.
В свою очередь, в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) агентству Turan сообщили, что начиная с 17.40 7 мая в отделение скорой помощи Загатальской районной больницы с отравлением поступили 34 человека, в том числе15 детей.
Всем была оказана медицинская помощь, 16 человек уже выписаны.
Состояние остальных оценивается как стабильное, их выписка предполагается 8 мая.
В Агентстве пищевой безопасности Turan сообщили, что начато расследование для выяснения связано ли массовое отравление с пищевыми продуктами.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту отравления людей на одном из объектов общественного питания в Загатала в местной прокуратуре начато расследование.
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