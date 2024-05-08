Массовое отравление в Загатала

В Загатальском районе Азербайджана произошло массовое отравление людей, предположительно после употребления донера.

Как сообщают местные источники, за медицинской помощью обратились около 40 человек.

В свою очередь, в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) агентству Turan сообщили, что начиная с 17.40 7 мая в отделение скорой помощи Загатальской районной больницы с отравлением поступили 34 человека, в том числе15 детей.

Всем была оказана медицинская помощь, 16 человек уже выписаны.

Состояние остальных оценивается как стабильное, их выписка предполагается 8 мая.

В Агентстве пищевой безопасности Turan сообщили, что начато расследование для выяснения связано ли массовое отравление с пищевыми продуктами.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту отравления людей на одном из объектов общественного питания в Загатала в местной прокуратуре начато расследование.