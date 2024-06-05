После муниципальных выборов 31 марта, на которых правящая партия Турции потерпела значительное поражение впервые почти за 22 года, внешнеполитическая активность страны заметно снизилась. Этот сдвиг происходит в критический момент, когда глобальная динамика, особенно российско-украинский конфликт, требуют более детального дипломатического взаимодействия.

Министру иностранных дел Хакану Фидану, бывшему начальнику службы безопасности, удалось заключить несколько соглашений с Ираком, продемонстрировав свое дипломатическое мастерство. Однако, помимо этих достижений, в международных отношениях Турции наблюдается заметный застой. Позиция страны в отношении российско-украинской войны остается неоднозначной, поскольку она разрывается между давлением Запада, требующего ограничить торговые и банковские операции с Москвой, и отсутствием четких требований со стороны НАТО.

Анкара находится в опасном положении, часто реагируя на внешнее давление, вместо того чтобы активно формировать свою внешнюю политику. Постепенное одобрение Западным альянсом права Украины на более свободное использование поставляемого оружия против России свидетельствует о том, что пассивная позиция Турции не может сохраняться бесконечно. Стратегические интересы Турции в Крыму и прилегающих регионах еще больше усложняют этот сценарий, поскольку Анкара следит за развитием событий и формулирует возможные ответные меры.

Внутри страны геополитические сдвиги не остались незамеченными. Правительство внимательно следит за развитием отношений премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Москвой и его примирительным подходом к Турции. Эта корректировка может повлиять на давнюю зависимость Анкары от Азербайджана в вопросе нормализации отношений с Арменией. Однако любой маневр Турции в этом направлении потребует соблюдения тонкого баланса, чтобы избежать обострения отношений с Баку.

С другой стороны, неспособность Турции решить проблему Газы, являющуюся краеугольным камнем политического ислама в стране, не оказала существенного влияния на популярность правящей партии. Тем не менее, выход общественного недовольства на улицы, усугубляемый углублением связей Азербайджана с Израилем, подчеркивает растущее недовольство. Деятельность организации "Тысяча молодых людей за Палестину", возглавляемой потомками основателей правящей партии, еще раз подчеркивает внутреннее давление, с которым сталкивается правительство.

Правящая партия, все еще не оправившаяся от поражения на выборах, изо всех сил пытается восстановить свои позиции, несмотря на то, что после выборов прошло более двух месяцев. Попытки провести повторные выборы в некоторых регионах не изменили общего результата. Чтобы укрепить свою базу, правительство прибегло к обращению к религиозным чувствам и предложило новую Конституцию.

Параллельно утверждение Милли Меджлисом проекта новой учебной программы, подготовленного Министерством национального образования, усилило напряженность в отношениях со светскими группировками. Ежедневные сообщения министра внутренних дел Али Ерликая в социальных сетях о полицейских операциях резко контрастируют с неясными причинами, стоящими за невозобновлением вида на жительство для граждан России. На этом фоне растущее сотрудничество Европейского союза с мэром Стамбула Экремом Имамоглу в деле переселения ближневосточных беженцев создает еще один уровень сложности.

Экономическое неравенство также усилилось в результате политики министра финансов и казначейства Мехмета Шимшека, что привело к обогащению небольшой элиты и усугубило бедность большинства. Это экономическое напряжение усиливает призыв к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и правящей ПСР нормализовать отношения с оппозиционными партиями, особенно с главной оппозиционной НРП.

Задержка с принятием этих примирительных мер может усилить международные требования об освобождении политических заключенных, и этот вопрос остается нерешенным, несмотря на внешнее давление. Продолжающееся содержание под стражей лиц, содержащихся под стражей в течение длительного времени, несмотря на более ранние заверения в их освобождении, вызывает критику внутри страны и за рубежом.

Между тем, продолжающееся назначение Министерством внутренних дел стражей порядка в муниципалитеты юго-восточных регионов, управляемых прокурдской партией, свидетельствует о расширении традиционного подхода правительства. Результаты выборов 31 марта придали смелости оппозиции, а председатель НРП Озгур Озел заявил о своей позиции против подобных назначений.

В то время как Турция плывет по этим бурным водам, остается открытым важнейший вопрос: будет ли правящая партия уделять приоритетное внимание устранению политических разногласий или решению насущных социально-экономических проблем, стоящих перед страной? Население Турции ожидает решительных действий на любом из фронтов.

Что вы думаете?