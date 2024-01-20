Угроза мировому судоходству в акватории Красного моря, скорее всего, сохранится

Недавно "Ансар Аллах", также известный как хуситы, взял на себя ответственность за ракетный удар по американскому кораблю "Чем Рейнджер" в Аденском заливе 19 января. Яхья Сария, военный представитель движения хуситов, объявил об ударе по принадлежащему хуситам телеканалу "Аль-Масира", утверждая, что военно-морские силы Йемена успешно поразили судно несколькими противокорабельными ракетами. Сария подчеркнул, что нападение было совершено в отместку за предыдущие авиаудары США и Великобритании по объектам "Ансар Аллах" в Йемене.

Представитель хуситов заявил о прямом попадании в американское судно, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности морских операций в регионе. Этот инцидент произошел на фоне усиления напряженности, вызванной военными действиями США и Великобритании против позиций хуситов.

Соединенные Штаты и Великобритания оправдали свои недавние авиаудары по объектам хуситов, сославшись на инцидент 11 января, когда хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету вдоль международных морских путей в Аденском заливе. Официальные лица обеих западных стран сообщили, что удары были нанесены по объектам хуситов, связанным с ракетами, беспилотниками и радиолокационными станциями. Однако в настоящее время нет информации о жертвах в результате этих авиаударов.

Почему США и Великобритания решили бомбить хуситов?

Основной причиной военного вмешательства США и Великобритании стало растущее число нападений хуситов на коммерческие суда в регионе. Американские власти сообщили, что запуск ракеты 11 января стал 27-м подобным нападением с 19 ноября 2023 года. Примечательно, что большинство этих нападений произошло в Баб-эль-Мандебском проливе, важнейшем морском проходе, где Красное море впадает в Аденский залив.

В ходе примечательного инцидента 19 ноября хуситы успешно захватили грузовое судно Galaxy Leader, принадлежащее израильскому бизнесмену Rami Ungar Ray Shipping Group. Этот акт побудил повстанцев-хуситов угрожать дальнейшими нападениями на суда, плавающие под израильским флагом или направляющиеся в израильские порты. Эта угроза вызвала всеобщее беспокойство, побудив крупные судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company (MSC), CMA CGM, Maersk и Hapag-Lloyd, перенаправить свои суда подальше от Красного моря из-за возросшего риска нападений хуситов.

Ситуация также вызвала многонациональные ответные меры, и 18 декабря Пентагон начал операцию Prosperity Guardian. Эта операция, проводимая под эгидой Объединенных морских сил, направлена на защиту судоходства в Красном море в условиях растущей напряженности в регионе. Поскольку конфликт продолжает разворачиваться, международное сообщество внимательно следит за развитием событий в Йемене, испытывая озабоченность по поводу потенциальной эскалации боевых действий и их последствий для безопасности на море.

Эскалация со стороны хуситов: Раскрываем мотивы нападений на израильские корабли

Продолжающийся конфликт в Йемене принял новый оборот, когда "Ансар Аллах", широко известные как хуситы, начали нападения на израильские корабли в Красном море. Этот шаг был предпринят после того, как группировка боевиков открыто объявила Израиль своим врагом, о чем свидетельствует их официальный лозунг: "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, Победа исламу". Недавняя активизация боевых действий последовала за началом операции ЦАХАЛА в секторе Газа.

Яхья Сария, видный деятель движения хуситов, изложил позицию группировки в телеобращении. Он заявил, что хуситы будут не только атаковать израильскую территорию, но и препятствовать судам, связанным с Израилем, проходить по водам Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Сария подчеркнул, что эти действия были символическим жестом солидарности с их "угнетенными братьями в Палестине".

В своем выступлении Сария изложил логику группы, заявив, что нападения на израильские корабли будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится то, что они считают "израильской агрессией". Представитель хуситов, как сообщает Bloomberg, подчеркнул их приверженность поддержке дела палестинцев и назвал эти нападения прямым ответом на предполагаемую несправедливость, с которой сталкиваются палестинцы в продолжающемся конфликте.

Решение хуситов атаковать израильские корабли еще больше осложняет и без того нестабильную ситуацию в регионе. Этот шаг вызвал обеспокоенность по поводу более широких последствий для безопасности на море и потенциальной эскалации конфликта с участием множества действующих лиц. По мере того как международное внимание обращается к сложностям этой геополитической головоломки, мотивы, стоящие за нападениями хуситов на израильские корабли, подчеркивают сложную сеть альянсов, вражды и региональной динамики, которые продолжают формировать неспокойный Ближний Восток.

Подъем хуситов: Прослеживаем корни поддержки и силы

Усиление повстанческой группировки хуситов "Ансар Аллах" в Йемене можно объяснить различными геополитическими факторами и внешней поддержкой, в первую очередь со стороны Ирана. Стратегические интересы Ирана в противодействии американскому влиянию на Ближнем Востоке в сочетании с его антагонистической позицией по отношению к Израилю обусловили его поддержку групп, согласующихся с его региональными целями.

Стремление Ирана стать доминирующей региональной державой и расширить свое влияние привело его к использованию опосредованных движений и участию в гибридной войне с конечной целью уменьшения присутствия Израиля. Одним из ключевых доверенных лиц, культивируемых Ираном, является ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла", созданная в 1982 году. Известная своей антиизраильской позицией, "Хезболла" совершила многочисленные акты саботажа, рейды и нападения террористов-смертников на израильские и американские объекты. Действия группировки также выходят за пределы Ливана, с заметными нападениями в Аргентине в 1992 и 1994 годах, а также поддержкой ХАМАСА на севере Израиля в 2023 году.

В Йемене "Ансар Аллах" берет свое начало в 1994 году под руководством имама Хусейна Бадруддина аль-Хуси. Группировка возникла в ответ на предполагаемую дискриминацию в отношении заидского населения и сотрудничество между йеменскими властями и Соединенными Штатами. Иран признал боевые возможности зайдитов и начал финансировать и вооружать "Ансар Аллах".

После смерти Хусейна Бадруддина аль-Хуси в 2004 году его брат Абдул-Малик аль-Хуси взял на себя руководство, продолжив восстание против правительства Йемена. Несмотря на победу правительства в 2009 году, обвинения в поддержке Ирана сохранялись. Конфликт возобновился в 2011 году, когда хуситы получили контроль над Амраном в 2014 году и ненадолго оккупировали столицу Сану в том же году. Переломный момент наступил в 2015 году, когда Саудовская Аравия и страны Персидского залива вмешались от имени президента Абд-Раббу Мансура Хади. Иран, поддерживая хуситов, поставлял им оружие, включая ракеты и беспилотники. Эта внешняя помощь позволила "Ансар Аллах" не только отразить нападения, но и расширить свой территориальный контроль.

Арсенал Хуситов вызывает обеспокоенность: Потенциальный вызов региональной стабильности

Растущий военный потенциал повстанческой группировки Хуситов, особенно в области баллистических ракет, вызывает растущую обеспокоенность региональной стабильностью, последствия которой доходят до Израиля. Недавние анализы, о которых сообщает Breakingdefense , указывают на то, что хуситы продемонстрировали новую ракету большего размера во время парада в Сане в сентябре прошлого года.

Размеры ракеты очень напоминают иранскую Ghadr-F, при этом Тегеран заявляет о дальности полета в 1950 км. Компьютерное моделирование и видеоанализ показывают, что если бы такая ракета была запущена с севера Йемена, она потенциально могла бы достичь всей территории Израиля. Это событие поднимает вопросы об эффективности израильской системы Arrow, предназначенной для противодействия таким угрозам дальнего радиуса действия, и подчеркивает настойчивые усилия хуситов по расширению своего арсенала баллистических ракет, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия.

Попытки хуситов нанести удар по Эйлату, городу на юге Израиля, ближе к концу 2023 года еще раз подчеркивают их амбиции. В то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с ВМС США и Великобритании успешно отразили эти ракетные атаки, инциденты подчеркивают решимость хуситов расширить сферу своего влияния. 19 октября эсминец ВМС США USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники, запущенные хуситами в сторону Израиля в Красном море, продемонстрировав их постоянные усилия по подрыву региональной безопасности.

Хотя хуситам, возможно, не хватает технического мастерства, чтобы нанести значительный ущерб военно-морским силам США и Великобритании, их арсенала достаточно, чтобы нарушить судоходство в Красном море на длительный период. Грузовые суда остаются потенциальными целями, и перспектива наземных операций по нейтрализации этих угроз представляется сложной для США и Великобритании. Кроме того, способность хуситов устанавливать морские мины усложняет ситуацию, еще больше усложняя усилия по обеспечению безопасности в Красном море.

В результате ожидается, что угроза глобальному судоходству в Красном море сохранится в среднесрочной перспективе, что вызывает обеспокоенность по поводу более широких последствий для безопасности на море и требует тщательного рассмотрения стратегических ответных мер со стороны международного сообщества.

Кризис в Красном море вызывает глобальные экономические опасения

Растущая напряженность и военные действия в Красном море бросают тень на мировую экономику, вызывая волновой эффект, который распространяется далеко за пределы зоны конфликта. Последствия этого кризиса могут привести к нарушению ключевых торговых маршрутов, что приведет к значительным задержкам в доставке грузов между Азией и Европой.

По мере продолжения эскалации средняя продолжительность доставки грузов, как ожидается, увеличится на 14-15 дней. Это непредвиденное продление потребует от владельцев портов быстрого увеличения пропускной способности в условиях массовых временных перебоев в перевозках грузов. Вынужденный обход судами Африканского континента не только увеличит сроки доставки, но и увеличит нагрузку на конечные пункты приема грузов.

Угроза ракетных обстрелов в регионе уже привела к резкому росту стоимости страхования судов, что создает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли, которая ежедневно совершает плавание в этих критически важных водах. Ежегодно около 35 тысяч торговых судов пересекают этот район, что подчеркивает масштабные экономические последствия.

Кори Рэнслем, генеральный директор компании по безопасности на море Dryad Global, предупредил, что в случае усиления кризиса под угрозой может оказаться до 10% мирового ВВП. Такой сценарий не только нарушил бы цепочки поставок, но и создал бы существенную угрозу стабильности мировой экономики.

Рыночные индикаторы уже реагируют на эскалацию кризиса. Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте и WTI с поставкой в феврале на бирже ICE испытала заметный скачок в ответ на новости об авиаударах по аэропорту Йемена и позициям хуситов. Уязвимость этих жизненно важных морских путей добавляет элемент неопределенности на мировой энергетический рынок, влияя не только на цены на топливо, но и на динамику экономики в целом.

Агентство Bloomberg сообщило, что потенциальный ответ Ирана на удары США по Йемену может еще больше усугубить экономические проблемы. По оценкам, это может затронуть 20% поставок топлива, что подчеркивает взаимосвязанность геополитических событий и их глубокие последствия для глобального экономического ландшафта.

По мере развития кризиса мир наблюдает за ним с растущей озабоченностью, помня о потенциальных далеко идущих последствиях, которые выходят далеко за пределы непосредственной зоны конфликта в Красном море.