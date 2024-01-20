Для агитационно-пропагандистских мероприятий недостаточно возможностей даже у партии «Ени Азербайджан»

Для наблюдения за предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано более 25 тысяч наблюдателей. Регистрация наблюдателей продлится до 28 января. Хотя большинство зарегистрированных наблюдателей, как сообщается, являются местными, среди организаций, которые будут мониторить выборы, не представлены некоторые структуры, отличившиеся на предыдущих выборах своими критическими отчетами. Какова причина?

Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) опубликовала информацию о платной избирательной агитации. В сообщении указывается, что для проведения предвыборной агитации на платной основе поступило и было удовлетворено 44 обращения из средств массовой информации. Доступна ли для кандидатов платная агитация? Избирательный фонд каких кандидатов позволяет воспользоваться ею, а каких нет?

Является ли нарушением правил пропаганды и агитации освещение в медиа визита, являющегося кандидатом президенты, главы государства в регионы, его участия в презентациях, встречах с народом?

Чтобы внести ясность в эти вопросы ASTNA побеседовала с председателем Альянса по наблюдению за выборами Мамедом Мамедзаде.

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Вопрос: Среди организаций, которые будут проводить мониторинг, нет некоторых структур, обративших на себя внимание на предыдущих выборах своими критическими отчетами. В чем причина? В том, что выборы застигли их врасплох, их ослаблением и тяжелым финансовым положением после изменений, внесенных в законодательство о неправительственных организациях (НПО) или в проявлении осторожности в нынешних условиях, отступлением?

Ответ: На прошлых выборах получило аккредитацию около 5 тысяч наблюдателей от проправительственных НПО, в этом году будут примерно те же цифры. 7 февраля ЦИК уже зарегистрировал для мониторинга внеочередных президентских выборов коалицию 3-х проправительственных НПО.

Центральная избирательная комиссия не регистрирует для наблюдения за выборами независимые НПО. Кроме того, после изменений и ограничений, внесенных в законодательстве о НПО в 2014 году, человеческие и финансовые ресурсы независимых НПО значительно ослабли.

Кроме того, по данным местных организаций по мониторингу прав человека, в стране содержится 254 политических заключенных. В таких политических условиях независимые граждане воздерживаются от участия в выборах.

Вопрос: Для проведения предвыборной агитации на платной основе от медиа поступило и было предоставлено 44 обращения. Доступно ли для кандидатов использование платной агитации?

Ответ: В современной мировой практике кандидаты для общения с избирателями используют главным образом платформы социальных сетей. В Азербайджане на президентских выборах 2013 года наблюдалось активное участие кандидатов в социальных сетях. На нынешних выборах участие кандидатов в социальных сетях довольно слабое. В стране имеется 4-5 каналов для средней и пожилой аудитории избирателей, остальные - газеты и различные веб-сайты не имеющие широкой аудитории избирателей. Вместе с тем, цены на телеканалах недоступны для кандидатов в президенты.

Если провести оценку, то обнаружится, что кандидату в президенты за ежедневную (в течение 22 дней) 10-тиминутную агитацию в час пик на трех телеканалах придется заплатить около 1 млн манатов, что равно сумме его зарплат за 7 лет. Ни у одного из кандидатов в президенты в избирательном фонде нет такой большой суммы. Если сравнивать выборы в стране с соседними Грузией и Арменией, то на выборы в обеих странах выделяются более крупные суммы. Выделение в избирательном фонде правящей партии «Ени Азербайджан» таких средств только на медиапропаганду и агитацию, усиливает подозрения в использовании административных ресурсов.

Вопрос: Почему платная агитация недоступна? С какой целью это сделано?

Ответ: Правящая партия «Ени Азербайджан» вот уже много лет проводит в стране политику деполитизации. По-прежнему существует запрет на выступления на телеканалах оппозиционных политических партий. В прошлом году общий бюджет политических партий в Азербайджане превысил 30 млн манатов. Вместе с тем при более пристальном рассмотрении цифр обнаруживается тенденция финансовой дискриминации.

Текущая ситуация в политических партиях имеющих большие электораты такова:

Партия «Ени Азербайджан» 27 млн манатов

Партия Народного Фронта Азербайджана 0 манатов

Партия «Мусават» 10 тыс манатов.

Правительство фактически лишая такие политпартии, как «Мусават» и Партия Народного Фронта Азербайджана финансовых ресурсов, фактически отстраняет их от участия в самых важных выборах страны - выборах Президента.

Основная цель - путем ослабления альтернативных политических групп, обеспечить, как в России, длительное сохранение власти.

Вопрос: Избирательный фонд какого кандидата позволяет проводить агитацию, а какого - нет?

Ответ: Избирательный фонд ни одного из кандидатов в президенты не позволяет это. Даже бюджет, находящейся у власти 20 лет, партии «Ени Азербайджан» недостаточен для проведения в стране агитации на национальном уровне. У технических кандидатов это связано с ограниченностью финансовых возможностей, а правящая партия по большей части пускает в ход административные ресурсы.

Вопрос: Является ли нарушением правил пропаганды и агитации освещение в медиа визита, являющегося кандидатом президенты, главы государства в регионы, его участия в презентациях, встречах с народом?

Ответ: Глава государства также является кандидатом в президенты, партия «Ени Азербайджан» проводит хорошо организованную и хорошо финансируемую кампанию от имени действующего президента, мероприятия партии «Ени Азербайджан» широко освещаются органами печати. Президент продолжает исполнять свои официальные обязанности, совершает множество поездок по стране, а также принимает большое количество высокопоставленных международных представителей. Проводя свою кампанию, партия «Ени Азербайджан» злоупотребляет административными ресурсами в своих интересах.