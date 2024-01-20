Послы США и Евросоюза почтили память жертв 20 января

Послы стран Евросоюза и посол США посетили сегодня Аллею Шехидов и возложили цветы на могилы невинных жертв 20 января 1990 года.

Глава миссии ЕС Петер Михалко (Peter Michalko) на своей странице на платформе X написал, что «вместе со своими коллегами из стран ЕС почтил память жертв трагедии Черного Января 1990, убитых советскими войсками».

В свою очередь, посол США Марк Либби написал: «Сегодня мы отмечаем события Черного января и вспоминаем тех, кто пал. Мы выражаем наши соболезнования их семьям и близким».