IFJ и EFJ призвали освободить арестованных в Азербайджане журналистов
IFJ и EFJ призвали освободить арестованных в Азербайджане журналистов
Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) выразили тревогу по поводу арестов представителей медиа в Азербайджане.
В документе указывается, что с ноября 2023 года были задержаны 10 журналистов и аресты продолжались также в последние дни.
В частности, указывается, что 13 января репортер новостного сайта расследований Abzas Media Эльнара Гасымова решением суда была подвергнута предварительному заключению сроком на 4 месяца по обвинению в контрабандне.
Двумя днями позже журналист новостей JAMNews Шахин Рзаев был арестован по бвинению в «мелком хулиганстве» и приговорен к 15 суткам административного ареста. (На следующий день апелляционный суд заменил ему наказание в виде ареста денежным штрафом и освободил журналиста, примеч. Turan).
«Ноябрь 2023 года ознаменовал начало репрессий против расследовательских изданий и журналистов, критикующих правительство, а также двух активистов и одного оппозиционного политика по сфабрикованным обвинениям», - далее сказано в заявлении IFJ-EFJ.
В число медиа-организаций, подвергшихся нападкам входит в частности Abzas Media - издание, занимающееся расследованиями в области прав человека, подчеркивается в документе.
В заявлении, в частности, указывается на аресты по обвинениям в контрабандедиректора издания Ульви Гасанли, главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы и еще трех журналистов.
«Если их признают виновными по сомнительному обвинению в «сговоре с целью незаконного ввоза денег в страну», им грозит до восьми лет тюремного заключения», - далее говорится в заявлении IFJ-EFJ.
По тем же обвинениям арестованы глава онлайн-телеканала Kanal-13
Азиз Оруджев и сотрудничающий с этим ресурсом Шамо Эминов. Еще один журналист этого канала Руфат Мурадлы был арестован в административном порядке на 30 суток (он уже на свободе, примеч. Turan).
Генеральные секретари IFJ и EFJ Энтони Белланжер и Рикардо Гутьеррес призвали власти Азербайджана освободить всех арестованных журналистов и снять с них сфабрикованные обвинения.
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