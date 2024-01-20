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(5 часов назад)
Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян

Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян

«В ходе мирного процесса Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий и готова взаимно предоставить такие же гарантии Азербайджану». Об этом заявил в сцбботу премьер- министр Армении Никол Пашинян, выступая перед членами правящей партии «Гражданский договор».

По его словам, в последнее время стороны заявляли, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных требований и взаимно обязуются не предъявлять подобных территориальных требований и впредь.

1 отзыв

  • Эл

    2024-01-20

    Ого, Азербайджан уже стал гараннтом? От кого интересно мы должны оберегать Армению? Разве кто то посягал на их территорию? И куда делись Россия , Франция и США с Ираном?

    Cavab ver

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