Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян

«В ходе мирного процесса Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий и готова взаимно предоставить такие же гарантии Азербайджану». Об этом заявил в сцбботу премьер- министр Армении Никол Пашинян, выступая перед членами правящей партии «Гражданский договор».

По его словам, в последнее время стороны заявляли, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных требований и взаимно обязуются не предъявлять подобных территориальных требований и впредь.