Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян
Армения ожидет от Азербайджана гарантий территоиальной целостности – Пашинян
«В ходе мирного процесса Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий и готова взаимно предоставить такие же гарантии Азербайджану». Об этом заявил в сцбботу премьер- министр Армении Никол Пашинян, выступая перед членами правящей партии «Гражданский договор».
По его словам, в последнее время стороны заявляли, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных требований и взаимно обязуются не предъявлять подобных территориальных требований и впредь.
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Политика
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1 отзыв
Эл
2024-01-20
Ого, Азербайджан уже стал гараннтом? От кого интересно мы должны оберегать Армению? Разве кто то посягал на их территорию? И куда делись Россия , Франция и США с Ираном?