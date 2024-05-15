«И в этот раз парламентские выборы пройдут по мажоритарной избирательной системе»

«Согласно законодательству, парламентские выборы должны состояться в ноябре этого года, но их сроки могут быть перенесены на более ранний срок». Об этом 2 мая на заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Панахов связал это с тем, что выборы совпадают с COP29 (Конференция ООН по изменению климата), которая состоится в ноябре в Азербайджане: «Поэтому может быть принято решение о переносе выборов».

В последние годы большинство выборов в Азербайджане проводятся во внеочередном порядке. Перенос парламентских выборов примерно на шесть месяцев вперед в 2020 году объяснялся «ускорением реформ». Назначенные на 7 февраля этого года президентские выборы, которые должны были состояться в следующем году, также были вызваны восстановлением суверенитета на всей территории страны. Официальные лица заявили, что считают важным, чтобы первые выборы в стране после этого исторического процесса были президентскими.

Какими могут быть истинные причины и цели переноса выборов в парламент?

На вопросы ASTNA по этой теме отвечает председатель Общественного Объединения «Право и Развитие», юрист Хафиз Гасанов.

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Вопрос: Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил, что сроки выборов могут быть перенесены, поскольку парламентские выборы, назначенные на ноябрь этого года, совпадают в том же месяце с проведением COP29 в Азербайджане. Что является реальной причиной переноса парламентских выборов? Действительно ли причина СОР 29?

Ответ: Связь досрочных парламентских выборов с масштабным мероприятием в стране не имеет правовых оснований. То есть законодательством такие основания для досрочных выборов не установлены. В данном случае досрочное проведение выборов в Милли Меджлис может быть осуществлено в порядке роспуска Милли Меджлиса президентом. Согласно статье 981 Конституции, в случае если Милли Меджлис по неустранимым причинам не выполняет свои обязанности, указанные в статьях 94 и 95, частях II, III, IV и V статьи 96, статье 97 настоящей Конституции, Президент Азербайджанской Республики распускает Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Эти статьи в основном охватывают вопросы, связанные с деятельностью Милли Меджлиса, и я считаю, что в настоящее время ни одно из этих причин не было. Однако, учитывая, что нынешний Милли Меджлис формируется на основе внеочередных выборов после произошедшего ранее его роспуска, не исключено, что эта же практика повторится и в этот раз. На мой взгляд, перенос выборов в Милли Меджлис на более ранний срок может быть больше связан с COP29. Потому что в стране во всех политических условиях выборы проводились одинаково, и я пока не вижу каких-либо обстоятельств, которые могли бы повлиять на то, что выборы не будут проводиться в ноябре таким же образом.

Вопрос: Но и парламентские выборы можно отсрочить. То есть разговоры о проведении референдума велись с прошлого года. И в средствах массовой информации можно найти немало высказываний по поводу возникновения необходимости провести референдум. В таком случае референдум можно было бы сдвинуть вперед, а одно положение (положение о проведении парламентских выборов в ноябре) в соответствии с Конституцией перенести на другой месяц. Но мы видим, что сейчас раздаются призывы сдвинуть вперед выборы в парламент. Почему вперед? Что за спешка? С какой целью?

Ответ: Согласно части I статьи 84 Конституции, срок полномочий каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики — 5 лет. Здесь указывается, что в случае, если ведение военных операций в условиях войны не позволяет провести выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, то срок полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики продлевается до окончания военных операций. Кроме того, согласно статье 7-1 Избирательного Кодекса, выборы или референдум не могут быть проведены если более чем на 25 процентах территории Азербайджанской Республики объявлено военное или чрезвычайное положение, во время военного или чрезвычайного положения, а также в течение 3 месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения. То есть, лишь в этих случаях возможен отзыв выборов. Однако в настоящее время нет ни одного из этих случаев. Что касается вопроса о референдуме, то я думаю, что в данный момент проведение референдума уже поздно.

Вопрос: Если референдума не будет, то это значит, что пропорциональная избирательная система не будет применяться и на этих выборах.

Ответ: Конституция предусматривает проведение выборов в Милли Меджлис по мажоритарной избирательной системе, естественно, что это можно изменить проведя референдум по изменениям в Конституцию. И если референдум по этому поводу не проводился, то и в этот раз парламентские выборы пройдут по мажоритарной системе.

Вопрос: Вообще, в последние годы мы видим, что большинство выборов в Азербайджане проводятся вне очереди. Президентские выборы 2018 и 2024 годов, парламентские выборы 2020 года. И если в этот раз будут перенесены и парламентские выборы, то и они будут внеочередными. В чем заключается интерес в проведении внеочередных выборов? Какова цель?

Ответ: С точки зрения периодичности выборов и устойчивости выборных органов в проведении внеочередных выборов, разумеется, ничего хорошего нет. Для проведения внеочередных выборов должны быть серьезные правовые и политические основания. Если таких оснований не возникло, то это вопрос определяется в соответствии с политической волей.

Вопрос: Многие эксперты говорят, что требования к выборам не касаются сроков их проведения. То есть проведение демократических выборов с действующим избирательным законодательством невозможно. Поэтому и законодательство, и ситуация с правами человека в преддверии и во время выборов должны измениться. Насколько справедливы эти требования?

Ответ: Я тоже разделяю эти мнения. Для проведения свободных и справедливых выборов должна быть благоприятна как правовая база, так и политическая среда, а организация избирательных органов должна быть сформирована в соответствии с общим доверием конкурирующих сторон на выборах.

Вопрос: И последнее, что может измениться с этим законодательством, с этим регулированием, без каких-либо изменений, без проведения референдума, без применения и пропорциональной, и мажоритарной избирательной системы?

Ответ: О необходимости изменений в избирательном законодательстве до сих пор неоднократно заявляли местные и международные наблюдательные миссии. Однако до сих пор никаких позитивных изменений в избирательном законодательстве не произошло. На самом деле не так важно, по какой избирательной системе проводится выборы. Главное, чтобы они проходили в благоприятной политической обстановке на основании хорошей правовой базы.