Власти Баку вновь отказались санкционировать митинг оппозиции
Власти Баку вновь отказались санкционировать митинг оппозиции
Исполнительная Власть Баку вновь ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении протестной акции 19 мая.
Городские власти сочли неприемлемыми предложенные оппозицией места для митинга. Так, на стадионе в Ясамальском районе «идет ремонт», а площади перед станциями метро «28 мая» и «Нариманов» - это места интенсивного потока пассажира и транспортных средств.
В Национальный совет демократических сил примет решение по- поводу проведения акции после обсуждений. Так, заместитель председателя Партии Народного Фронта Сеймур Хази заявил, что решение исполнительной власти города Баку является грубым нарушением Конституции и свободы собраний.
Отметим, что ранее власти Баку отказались санкционировать назначенный оппозицией митинг на 21 апреля. После чего НСДС назначил новую акцию на 5 мая, которую власти также запретили.
Оппозиция планировала провести митинг с требованием освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, улучшения социального положения населения, открытия сухопутных границ и др.
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