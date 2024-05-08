112 млн долларов неизвестной компании для отеля на Иссык-Куле

С октября 2023 года на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане азербайджанская компания строит пятизвездочный отель с принадлежащим ему парком. Стоимость работ на территории более 17 га , у села Кара Ой оценивается в 8-10 млрд кыргызских сомов (10 млрд сомов - более 112 млн долларов). Строительство курируется администрацией президента Кыргызстана, так как решение о начале работ принято на уровне двух президентов. Соглашение было подписано 12 октября 2023 года в городе Бишкеке. А согласие парламента страны получено 21 декабря того же года.

Ни в одном открытом источнике Баку и Бишкека название азербайджанской компании, которая строит и затем, по всей видимости, будет эксплуатировать отель, не называется. Неизвестная азербайджанская компания получила беспрецедентное право освобождения от местных налогов. По информации управляющего делами президента КР Каныбека Туманбаева, в период строительства азербайджанская сторона освобождается от НДС, НДС на импорт и налога на имущество. Кроме этого, после ввода в эксплуатацию в течение 10 лет предусматривается освобождение от ряда других налогов.

Предложение строить отель на Иссык-Куле поступило Азербайджану от Бишкека в августе 2022 года. Спустя 14 месяцев началось строительство. За это время правительство Кыргызстана определило и выделило под строительство отеля, пляжной зоны (1 га) и парка (4 га) территорию 17.24 гектара в селе Кара-Ой. Кабмин Кыргызстана обязался построить инфраструктуру, построить дорогу до пансионата. В обязанности Азербайджана входит достроить отель в течение трех лет и принять на работу 70% сотрудников из граждан Кыргызстана.

Азербайджанская компания получила право аренды этой территории в течение 49 лет. Как выяснилось на заседании комитета парламента, по истечении 49 лет у Азербайджана есть приоритетное право вновь получить объект в аренду. Если же он не продлит аренду, Кыргызстан должен будет выкупить отель.

Депутат Улугбек Ормонов настаивал на том, что отель по истечении 49 лет должен перейти Кыргызстану вместе с землей под ним, которая всегда будет оставаться собственностью страны, и потребовал, чтобы Кабмин внес изменения в соглашение.

«Переговоры с азербайджанской стороной были очень трудными», — ответил замдиректора агентства по инвестициям, добавив, что вряд ли удастся внести изменения в соглашение.

«Не получится ли так, что в итоге Азербайджан назовет заоблачную цену, по которой Кыргызстан просто не сможет выкупить отель?» — спрашивала депутат Гулшаркан Култаева. Напомним, что по информации заместителя управляющего делами президента КР Талантбека Джунушева, пятизвездочный отель ориентировочно оценивается в 8-10 млрд сомов.

"Стоит отметить, что Жалын Жээналиев (замдиректора Нацагентства по инвестициям - Ред. ) и представитель Кабмина в Жогорку Кенеше (ЖК, парламент - Ред.) на заседании буквально вынуждали депутатов одобрить данное соглашение в существующем виде без изменений", - сообщала пресса в Бишкеке.

Во время обсуждения в ЖК решения о выдаче азербайджанцам особых прав продвигалось трудно. Депутаты были возмущены условиями, которые Кыргызстан предоставляет азербайджанской стороне.

"Азербайджан наш партнер, он хорошо нам помог, когда были проблемы на границе. Нужно укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Нужно не только уметь брать, но и уметь отдавать", - уговаривал депутатов их коллега Нуржигит Кадырбеков, в ходе заседания комитета ЖК по международным делам. Комитет ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству принимал решение по проекту, вначале отложив заседание, и потом вернувшись к рассмотрению вопроса спустя неделю.

По итогам обсуждений в ЖК 12 января 2024 года принят Закон Кыргызской Республики «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Азербайджанской Республики об инвестициях для строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, подписанного 12 октября 2023 года в городе Бишкек».

Особенности уникальной азербайджано-кыргызыстанской договоренности раскрываются в тексте Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики об инвестициях для строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль (г.Бишкек, 12 октября 2023 года). В документе сказано, что "Правительство Азербайджанской Республики обязуется инвестировать в Кыргызскую Республику с целью реализации Инвестиционного проекта, средства в размере, необходимом для завершения Объектов строительства, предусмотренных в рамках данного Инвестиционного проекта.

Кабмин КР обязуется безвозмездно предоставить на правах временного пользования правительству АР указанный выше земельный участок с преимущественным правом перед другими лицами на заключение нового договора о пользовании земельным участком. Право пользования азербайджанской стороны земельным участком включает проведение работ по строительству объектов, приобретение азербайджанской стороной права собственности на объекты после завершения их строительства и ввода в эксплуатацию, также осуществление коммерческой деятельности.

Возникают вопросы: Сможет ли правительство Азербайджана, передавшее право на строительство некоей азербайджанской компании, заработать в течение 49 лет больше денег, чем будет потрачено? А это минимум 112 млн долларов США. Отвечая на этот вопрос надо иметь в виду, что четырёх и пятизвездочные отели окупаются за 15-20 лет. Но берег озера Иссык Куль это не французская Ривьера, привлекающая богатейших туристов мира.

Что, если по истечении 49 лет кыргызская сторона откажется оставлять объект с неустановленным еще названием в собственности азербайджанской компании?

Недоумение вызывает процедура выбора некоей азербайджанской строительной компании, точнее отсутствие процедуры. О тендере в Кыргызстане не сообщалось. Подготовка ТЭО поручена итальянской компании, название которой не раскрывается.

2 мая агентство Turan направило письменный запрос, после телефонного разговора, в пресс-службу Министерства экономики с просьбой сообщить название компании и другие сведения о строительстве в Кыргызстане. До сегодняшнего дня ответ не получен.

Здесь уместно напомнить про историю с конкретной азербайджанской дорожно-строительной компанией AzVirt, которая в проводившемся в Кыргызстане тендере заняла второе место, но получила подряд на работу (82 млн долл), обойдя победителя - китайскую “China Railway No.5 Engineering Group Co.”. Но финансировавший проект Азиатский Банк Развития и Минтранспорта КР восстановили законность, вернув китайцам право на строительство дороги. Было это в 2016 году.