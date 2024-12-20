В целях укрепления таможенного сотрудничества и упрощения процедур торговли вдоль важнейшего Транскаспийского международного транспортного маршрута президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Грантовое соглашение о Фонде таможенного сотрудничества (CCF Azerbaijan)» между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Указ, изданный 19 декабря, подчеркивает приверженность Азербайджана повышению эффективности таможенных служб и международному сотрудничеству.

Соглашение, подписанное в Брюсселе 29 июня в ходе 143-й/144-й сессий Совета ВТамО Генеральным секретарем Яном Сондерсом и председателем ГТК Шахином Багировым, направлено на укрепление таможенного сотрудничества и инициатив по наращиванию потенциала. По данным ВТамО, CCF Азербайджан будет играть ключевую роль в улучшении таможенных операций вдоль Среднего коридора — трансконтинентального торгового маршрута, соединяющего Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу.

Ожидается, что фонд будет решать такие насущные вопросы, как глобализация торговли и растущая потребность в оптимизированных, безопасных таможенных процедурах. С ростом запросов на техническую помощь от стран региона фонд позиционируется для поддержки усилий по модернизации и содействия эффективным торговым потокам.

Средний коридор стал жизненно важной артерией для мировой торговли, особенно по мере того, как альтернативные маршруты приобретают известность в условиях геополитической неопределенности. Надежные таможенные процедуры имеют важное значение для поддержания конкурентоспособности и безопасности этого маршрута, который охватывает различные юрисдикции и торговые экосистемы.

CCF Азербайджан поддержит такие инициативы, как повышение квалификации сотрудников таможенных служб в Азербайджане и странах-бенефициарах, содействие обмену передовым опытом между таможенными администрациями, усиление соблюдения международных торговых стандартов.

Эти усилия направлены на упрощение торговых процедур, повышение эффективности правоприменения и оснащение таможенных служащих современными навыками и технологиями.

Хотя точная сумма гранта остается нераскрытой, решение искать внешнее финансирование привлекло внимание. Таможенные органы Азербайджана постоянно превышают целевые показатели доходов, собирая миллиарды налогов. Критики подвергают сомнению необходимость такой внешней поддержки, особенно когда в число спонсоров входят такие крупные западные экономики, как США, Франция и Германия.

Аналитики утверждают, что это партнерство отражает не финансовую потребность, а стратегическое соответствие мировым стандартам и использование международного опыта. Грант означает признание ВТамО ключевой роли Азербайджана в региональной торговле и его потенциала для установления эталонов в модернизации таможни.

Присоединяясь к ВТамО через CCF Азербайджан, страна подтверждает свое лидерство вдоль Транскаспийского торгового коридора. Инициатива не только укрепляет таможенную инфраструктуру Азербайджана, но и сигнализирует о его готовности содействовать сотрудничеству и стимулировать региональный экономический рост.

Это партнерство подчеркивает растущую значимость Среднего коридора как стратегического торгового маршрута и позиционирует Азербайджан как ключевого игрока в содействии глобальной торговле. Будь то посредством модернизации таможенных служб или расширения регионального сотрудничества, Азербайджан создает условия для устойчивой экономической интеграции вдоль одного из важнейших торговых маршрутов мира.