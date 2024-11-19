Азербайджан приглашает Германию к проектам зеленой энергетики
Азербайджан приглашает Германию к проектам зеленой энергетики
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов представил амбициозные цели страны в области зеленой энергетики во время мероприятия, связанного с COP29, организованного Федерацией немецкой промышленности. В мероприятии принял участие вице-канцлер и министр экономики и климатических действий Германии Роберт Хабек.
По данным Министерства энергетики, Шахбазов в качестве председателя COP29 рассказал о проактивных инициативах Азербайджана, затрагивающих такие ключевые вопросы, как климатическое финансирование, определяемые на национальном уровне вклады (NDC), национальные планы адаптации (NAP) и двухгодичные отчеты о прозрачности. Он охарактеризовал предстоящее окончательное соглашение в Баку как «историческую возможность» ознаменовать начало эпохи климатических действий после Парижа.
«Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 35,5% к 2030 году и не менее 40% к 2035 году», — заявил Шахбазов. Он высоко оценил видение президента Ильхама Алиева по созданию зеленых энергетических коридоров, соединяющих Европу и Азию, включая коридоры «Каспий-Черное море-Европа», «Азербайджан-Турция-Европа» и «Центральная Азия-Азербайджан». Эти проекты используют ветроэнергетический потенциал Каспийского моря в 157 ГВт и зеленые энергетические ресурсы Центральной Азии, связывая энергетические сети в Турции, Грузии, Румынии и Венгрии.
«Эти проекты предоставляют уникальные возможности для сотрудничества с немецкими и европейскими компаниями», — отметил Шахбазов, подчеркнув лидерство Германии в технологиях возобновляемой энергии. Он пригласил немецкие компании изучить возможности партнерства в области ветроэнергетики, производства зеленого водорода и экспорта в Европу, указав на двойную выгоду от повышения энергетической безопасности Европы и открытия новых рынков.
«Азербайджан приглашает немецкие компании воспользоваться возможностью стать стратегическими партнерами в глобальном энергетическом переходе», — заключил Шахбазов, назвав сотрудничество важной вехой для обеих сторон в достижении целей энергетической безопасности и устойчивого развития.
По данным Turan , потенциальными партнерами для этих проектов могут стать такие известные немецкие фирмы, как Siemens, Berlin Wind и VPC (Vattenfall Power Consultant). Siemens славится своими передовыми энергетическими решениями, Berlin Wind специализируется на разработке проектов в области ветроэнергетики, а VPC предлагает консалтинговые услуги для инициатив в области возобновляемых источников энергии.
В преддверии мероприятия Шахбазов принял участие во встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым и Робертом Хабеком, чтобы обсудить поставки природного газа, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и участие немецких компаний в энергетическом секторе Азербайджана. Дискуссии были сосредоточены на использовании огромного потенциала ветроэнергетики Каспийского региона, развитии производства зеленого водорода и расширении инфраструктуры для коридоров зеленой энергии.
Экономика
-
- 19 ноябрь 2024, 21:25
В рамках климатического саммита COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел ключевую встречу с Ибрагимом Аль-Исри, главным инвестиционным директором Оманского инвестиционного управления (OIA). В ходе обсуждений подчеркивалось растущее экономическое сотрудничество между Азербайджаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).
-
Источники из двух переговорных групп на COP29 сообщили журналистам во вторник, 19 ноября, что объем «Новой коллективной количественной цели» (NCQG) по климатическому финансированию, обсуждаемой на этой неделе в Баку, вряд ли превысит 500 млрд долларов США. Это ограничение объясняется переговорной позицией делегации США в свете смены власти после президентских выборов в США.
-
Лидеры G20 в своей итоговой декларации на саммите в Рио-де-Жанейро 19 ноября дали четкую директиву своим переговорщикам на КС-29 в Баку: не уходить, не согласовав амбициозную «Новую коллективную количественную цель» (NCQG) по финансированию борьбы с изменением климата, заявил во вторник исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил.
-
В рамках 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29) прошла панельная дискуссия на тему «Развитие наследия для устойчивого будущего: сельское хозяйство, культура и адаптация к изменению климата». Мероприятие, организованное в павильоне ICESCO Blue Zone, было посвящено интеграции сельскохозяйственного наследия с современными методами для решения проблемы изменения климата, сохранения биоразнообразия и устойчивого развития.
Написать отзыв