Азербайджан приглашает Германию к проектам зеленой энергетики

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов представил амбициозные цели страны в области зеленой энергетики во время мероприятия, связанного с COP29, организованного Федерацией немецкой промышленности. В мероприятии принял участие вице-канцлер и министр экономики и климатических действий Германии Роберт Хабек.

По данным Министерства энергетики, Шахбазов в качестве председателя COP29 рассказал о проактивных инициативах Азербайджана, затрагивающих такие ключевые вопросы, как климатическое финансирование, определяемые на национальном уровне вклады (NDC), национальные планы адаптации (NAP) и двухгодичные отчеты о прозрачности. Он охарактеризовал предстоящее окончательное соглашение в Баку как «историческую возможность» ознаменовать начало эпохи климатических действий после Парижа.

«Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 35,5% к 2030 году и не менее 40% к 2035 году», — заявил Шахбазов. Он высоко оценил видение президента Ильхама Алиева по созданию зеленых энергетических коридоров, соединяющих Европу и Азию, включая коридоры «Каспий-Черное море-Европа», «Азербайджан-Турция-Европа» и «Центральная Азия-Азербайджан». Эти проекты используют ветроэнергетический потенциал Каспийского моря в 157 ГВт и зеленые энергетические ресурсы Центральной Азии, связывая энергетические сети в Турции, Грузии, Румынии и Венгрии.

«Эти проекты предоставляют уникальные возможности для сотрудничества с немецкими и европейскими компаниями», — отметил Шахбазов, подчеркнув лидерство Германии в технологиях возобновляемой энергии. Он пригласил немецкие компании изучить возможности партнерства в области ветроэнергетики, производства зеленого водорода и экспорта в Европу, указав на двойную выгоду от повышения энергетической безопасности Европы и открытия новых рынков.

«Азербайджан приглашает немецкие компании воспользоваться возможностью стать стратегическими партнерами в глобальном энергетическом переходе», — заключил Шахбазов, назвав сотрудничество важной вехой для обеих сторон в достижении целей энергетической безопасности и устойчивого развития.

По данным Turan , потенциальными партнерами для этих проектов могут стать такие известные немецкие фирмы, как Siemens, Berlin Wind и VPC (Vattenfall Power Consultant). Siemens славится своими передовыми энергетическими решениями, Berlin Wind специализируется на разработке проектов в области ветроэнергетики, а VPC предлагает консалтинговые услуги для инициатив в области возобновляемых источников энергии.

В преддверии мероприятия Шахбазов принял участие во встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым и Робертом Хабеком, чтобы обсудить поставки природного газа, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и участие немецких компаний в энергетическом секторе Азербайджана. Дискуссии были сосредоточены на использовании огромного потенциала ветроэнергетики Каспийского региона, развитии производства зеленого водорода и расширении инфраструктуры для коридоров зеленой энергии.