Суд продлил срок ареста Имрана Алиева

Хатаинский районный суд 18 ноября удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока ареста учредителя сайта Meclis.info Имрана Алиева еще на три месяца – до 19 февраля 2025 г. Об этом Turan сообщили его близкие.

По их словам, Алиев выглядел изможденным и у него были проблемы со здоровьем. Ему было трудно ходить из-за болей в спине. После ареста он похудел на 15 кг.

В ходе заседания Алиев заявил, что намерен объявить голодовку в знак протеста против необоснованного ареста и непредоставление возможности прохождения надлежащего медицинского обследования и лечения. На решение суда будет подана апелляция.

18 ноября в Бакинском апелляционном суде также была рассмотрена жалоба Алиева на отказ в переводе под домашний арест. Жалоба не была удовлетворена.

*Имран Алиев был задержан 18 апреля в Бакинском аэропорту. Он был привлечен по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Позднее дело Алиева было выделено в отдельное производство.

Алиев не признает себя виновным. Местные и международные правозащитные организации осудили преследование Алиева и связали уголовное дело против него с деятельностью его сайта Meclis.info, который мониторит работу парламента Азербайджана и его депутатов.