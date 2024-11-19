Имран Алиев
Суд продлил срок ареста Имрана Алиева
Хатаинский районный суд 18 ноября удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока ареста учредителя сайта Meclis.info Имрана Алиева еще на три месяца – до 19 февраля 2025 г. Об этом Turan сообщили его близкие.
По их словам, Алиев выглядел изможденным и у него были проблемы со здоровьем. Ему было трудно ходить из-за болей в спине. После ареста он похудел на 15 кг.
В ходе заседания Алиев заявил, что намерен объявить голодовку в знак протеста против необоснованного ареста и непредоставление возможности прохождения надлежащего медицинского обследования и лечения. На решение суда будет подана апелляция.
18 ноября в Бакинском апелляционном суде также была рассмотрена жалоба Алиева на отказ в переводе под домашний арест. Жалоба не была удовлетворена.
*Имран Алиев был задержан 18 апреля в Бакинском аэропорту. Он был привлечен по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Позднее дело Алиева было выделено в отдельное производство.
Алиев не признает себя виновным. Местные и международные правозащитные организации осудили преследование Алиева и связали уголовное дело против него с деятельностью его сайта Meclis.info, который мониторит работу парламента Азербайджана и его депутатов.
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