Фарид Мехралызаде
Апелляционный суд оставил Фарида Мехралызаде под стражей
Бакинский апелляционный суд 18 ноября рассмотрел жалобу на отказ перевести под домашний арест экономиста и журналиста Фарида Мехралызаде, арестованного по делу Abzas Media.
Защита просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, но 7 ноября Хатаинский районный суд оставил не удовлетворил это ходатайство. На это решение суда была подана апелляция.
Ходатайство мотивировалось тем, что следствие по делу Abzas Media завершено и опасения того, что оставаясь на свободе Мехралызаде «может оказать влияние на ход следствия» устранены.
Тем не менее, апелляционный суд, оставил не удовлетворил жалобу.
Супруга Мехралызаде Наргиз Мухтарова заявила, что ее муж и не ожидал справедливости. "Фарид сказал, что не ожидает справедливого решения суда, поскольку все предыдущие решения, начиная с его ареста, были несправедливыми», - отметила Мухтарова.
*Мехралызаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде.
Впоследствии ему были предъявлены обвинение в совершении других экономических преступлений.
6 сентября арест Мехралызаде был продлен до 19 декабря.
Он отвергает обвинения, считая их сфабрикованными. Правозащитники признали его политзаключенным.
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