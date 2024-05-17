Азербайджан сталкивается со снижением доходов от продажи нефти: что делать правительству?…

Некогда растущие доходы Азербайджана от продажи нефти снижаются, что создает серьезную проблему для экономики страны. По прогнозам, в этом году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получит от продажи нефти около 5 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. В 2022 году, благодаря высоким ценам на нефть, доходы выросли примерно до 10 миллиардов долларов. Однако в прошлом году показатели снизились до чуть более 6 миллиардов долларов, и ожидается дальнейшее снижение из-за сокращения производства.

Нефтяные месторождения “Азери”, “Чираг” и “Гюнешли” (АЧГ), которые занимают центральное место в нефтяном богатстве Азербайджана, в 2020 году принесли самую низкую прибыль за последние 17 лет - 3,52 миллиарда долларов. В то время как страна сталкивается с сокращением доходов, официальные лица Азербайджана подчеркивают необходимость переориентации на ненефтяной сектор. Несмотря на это, последние данные рисуют тревожную картину. В первом квартале 2024 года общий объем экспорта Азербайджана составил 6 миллиардов долларов, при этом доля ненефтяного сектора составила всего 673,7 миллиона долларов, что на 912,2 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мазахир Эфендиев, член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (Национального собрания Азербайджана), в интервью Turan подчеркнул историческое значение нефтяных доходов. “После обретения независимости Азербайджан сделал решающий шаг, объединив усилия восьми стран и 13 крупных корпораций для подписания ”Контракта века" в 1994 году", - сказал Эфендиев. Он подчеркнул, что за последние 30 лет доходы от продажи нефти сыграли важную роль в государственном строительстве, обеспечении национальной безопасности и осуществлении экономических реформ.

Однако Эфендиев признал текущую экономическую реальность. “Ожидалось, что будет снижение нефтяных доходов, и это наблюдается сегодня. Добыча нефти сокращается, и это сказывается на бюджете. В прошлом году, когда мы готовили государственный бюджет, мы заметили, что поступления от нефти в государственный бюджет сократились примерно на 2 миллиарда долларов”. Он добавил, что одним из приоритетов Азербайджана за последнее десятилетие было развитие ненефтяного сектора, который, по его словам, демонстрирует значительный прогресс.

Экономист Натиг Джафарли в своем комментарии Радио Азадлыг высказал более критическую точку зрения. Он отметил, что доля ненефтяного сектора в экспорте за последние 15-20 лет снизилась примерно на 10 процентов. “Это показывает, что в Азербайджане нет высоких темпов роста производства и экспорта ненефтяного сектора”, - сказал Джафарли. Он отметил, что правительство попыталось раздуть статистику ненефтяного сектора, переклассифицировав экспорт, такой как электроэнергия, который в прошлом году составил около 230-240 миллионов долларов. Резкое сокращение производства и экспорта электроэнергии в первом квартале этого года уже повлияло на эти показатели.

Джафарли также отметил нестабильность в сельскохозяйственном секторе и зависимость от российского рынка, что создает риски из-за политической напряженности. “Чтобы увеличить экспортный потенциал ненефтяного сектора, Азербайджан должен выйти на другие рынки. Поскольку сейчас нет другого рынка, нет и условий для внутреннего производства”, - заявил он.

По словам Джафарли, одним из основных препятствий на пути развития ненефтяного сектора является плохое управление. Он подверг критике чрезмерную зависимость от государственных инвестиций и недостаточное участие частного сектора. “У нас больше производства за счет государственных инвестиций, мы не видим участия частного сектора. Потому что частный сектор не чувствует себя защищенным с точки зрения инвестиций”, - пояснил он.

По мере того, как Азербайджан преодолевает этот экономический перекресток, потребность в надежной и диверсифицированной экономике становится все более насущной. Хотя нефтяное наследие заложило основу для развития страны, устойчивый рост будет зависеть от того, насколько эффективно страна сможет развивать и расширять свои ненефтяные сектора.