Лукашенко и Алиев посетили Шушу

17 мая президенты Азербайджана и Беларуси прибыли из Физули в Шушу.

Александр Лукашенко ознакомился с ходом восстановления города после его освобождения от оккупации, посетил достопримечательности и объекты культуры.

Президент Беларуси подарил городу два трактора «Беларусь».