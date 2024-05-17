Лукашенко и Алиев посетили Шушу
Лукашенко и Алиев посетили Шушу
17 мая президенты Азербайджана и Беларуси прибыли из Физули в Шушу.
Александр Лукашенко ознакомился с ходом восстановления города после его освобождения от оккупации, посетил достопримечательности и объекты культуры.
Президент Беларуси подарил городу два трактора «Беларусь».
Политика
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