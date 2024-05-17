Судебный чиновник отказался от жалобы против  Бахтияра Гаджиева

На судебном процессе по делу общественного активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева 17 мая были заслушаны показания потерпевшим судебного чиновника Орхана Абдуллаева.

Согласно материалам следствия, во время инцидента в Ясамальском районном суде между Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) активист, якобы, толкнул Абдуллаева.

Однако Гаджиев заявил, что Абдуллаева в тот момент вообще не было в зале суда. В ходе сегодняшнего заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям Абдуллаев отвечал на вопросы судьи, Гаджиева, защиты и обвинения.

Выявились нестыковки в показаниях Абдуллаева суду и на предварительном следствии после инцидента между Гаджиевым и Аловлу. Судья спросил у Абдуллаева остается ли он жалобщиком против Гаджиева, на что тот ответил отрицательно. Абдуллаев написал письменное заявление, что отказывается от претензий к Гаджиеву.

Следующее заседание суда назначено на 31 мая.

*Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г.по делу, возбужденному на основании жалобы журналистки Ульвии Аловлу. Сначала он был обвинен по ст. 221 («хулиганство») и 289 («неуважение к суду») УК.

В июле 2023 года ему предъявили обвинения по ст. 192 ( «незаконное предпринимательство»), 193-1 («легализация доходов, полученных преступным путем») и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября 2023 г. появилось обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Гаджиев отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за критику властей, и призывы ввести международные санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к репрессиям. Правозащитники признали его политзаключенным.