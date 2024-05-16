Бензиновое несчастье азербайджанцев

В азербайджанской прессе публикуются статьи, подводящие читателя к мысли о том, что в нашей стране дешевый бензин. Обычно волна таких публикаций предшествует очередному повышению стоимости топлива. Читателям сообщают "среднюю стоимость бензина" в другой стране, слагающуюся из цен бензина всех популярных марок, и сравнивают усредненный показатель с стоимостью дешевого азербайджанского бензина марки АИ-92. Несколько лет он продается по цене 1 манат за литр, а следующий по качеству бензин марки АИ-96 в Азербайджане вдвое дороже - 2 маната за литр, хотя качество и энергоемкость топлива этой марки не лучше вдвое. Самый распространенный способ создания иллюзии благополучия на топливном рынке в нашей стране это игнорирование критерия покупательской способности азербайджанцев, соотнесенной с средней заработной платой в стране. В этой статье Turan сравнит количество бензина марки АИ-92 (Regular) которое можно приобрести на средние зарплаты граждан нескольких стран, включая Азербайджан.

В Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата на 1 февраля 2024 года составила 942,4 маната (554,3 долларов США). На эту сумму можно купить 942 литра бензина марки АИ-92.

В Грузии средняя зарплата 2044 лари, или 761 доллар. На эту сумму можно приобрести 760 литров "92-го" бензина (2,65 лари, или около 1,02 долларов США за литр).

Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану в І квартале 2024 года составило 382 279 тенге, то есть 870 долларов. На эту сумму можно приобрести 1911 литров бензина АИ-92, продающийся в стране примерно за 200 тенге за литр.

В России дешевый бензин продается за 55 рублей. А средняя зарплата в РФ - 78 тысяч рублей, на которые можно приобрести 1418 литров бензина АИ-92.

Согласно данным американского Федерального бюро статистики средняя зарплата в США в начале 2024 года равнялась 28,26 долларам в час — то есть 4521,6 доллару в месяц. Бензин марки regular в 2024 году продается по цене 90 центов - 1 доллар, в разных штатах цены разнятся. Значит, если считать по 1 доллару за литр, американец может купить 4522 литра дешевого бензина.

Среднемесячный уровень дохода граждан Германии составляет 5552 евро, а цена бензина 1,8 евро. Значит, немец способен купить на одну среднюю зарплату 3082 литра бензина.

По соотношению бензин/зарплата азербайджанцы живут лучше грузин, но существенно отстают от других граждан перечисленных стран.