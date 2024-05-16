Губад Ибадоглу приостановил политическую деятельность

Азербайджанское движение за демократию и благоденствие (АДДБ) во главе с Губадом Ибадоглу приостановило свою деятельность. Решением об этом приняло Правление этой структуры 14 мая. Об этом агентству Turan сообщил его брат Галиб Тогрул.

По его словам, причина прекращения деятельности организации - отсутствие госрегистрации. Что касается самого Ибадоглу, то он прекращает политическую деятельность из-за состояния здоровья после 9-месячного ареста.

Однако член правления Движения Аловсат Садыглы опроверг утверждения Галиба Тогрула, что решение о приостановлении деятельности приняло Правление движения.

По словам Садыглы, Движение намерено начать деятельность по решению вопроса с госрегистрацией.