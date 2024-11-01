Botas и «Газпром» официально запустят Istanbul Gas Index в 2025 году
Турецкая компания Botas и российский «Газпром» планируют в 2025 году официально запустить Istanbul Gas Index — газовую торговую площадку, разработанную в рамках совместной российско-турецкой инициативы газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Он отметил, что меморандум о взаимопонимании был направлен всем заинтересованным сторонам.
Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» принять участие в работе платформы. Биржа будет базироваться в Стамбульском финансовом центре, где Istanbul Gas Index будет устанавливать ориентиры цен на газ. Турция неоднократно выражала амбиции превратить Стамбульский финансовый центр в хаб ценообразования на газ.
Россия готова осуществлять продажи газа в соответствии с Istanbul Gas Index. Концепция создания международного газового хаба в Турции впервые была предложена осенью 2022 года на встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Инициатива возникла после саботажа на трубопроводах Nord Stream и Nord Stream 2, которые ранее были ключевыми маршрутами поставок российского газа в Европу.
В настоящее время транзит российского газа в Европу осуществляется исключительно через Украину, но пятилетнее соглашение «Газпрома» о транзите газа через украинскую систему истекает 31 декабря 2024 года. Россия видит возможность поставлять значительные объемы газа через Турцию (по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток»). Проходя через эту торговую площадку, в которой задействовано множество компаний, газ становится «небрендовым» и может поставляться в Европу как «турецкая смесь», как Байрактар упомянул в сентябре.
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