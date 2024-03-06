BP полностью профинансирует проект Shafag Solar в Азербайджане

Министерство энергетики (MoE) и bp подписали 4 июня 2022 года дополнение к Соглашению об осуществлении, которое они ранее подписали в июне 2021 года.

Британская многонациональная нефтегазовая компания BP объявила о своем намерении полностью профинансировать проект Shafag solar ("Шафаг солнечный") в Азербайджане, что знаменует собой значительный шаг на пути реализации амбиций страны в области возобновляемой энергетики. Проект, направленный на диверсификацию энергетического баланса Азербайджана и снижение его зависимости от традиционных ископаемых видов топлива, представляет собой значительные инвестиции в область возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Во время презентации документа об оценке воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) выяснилось, что BP еще предстоит выбрать поставщика, у которого она будет закупать солнечные панели для солнечной электростанции Shafag. Процесс отбора будет проводиться посредством тендера, что обеспечит прозрачность и конкурентоспособность закупок. Представители BP подчеркнули свою приверженность использованию высококачественных материалов в соответствии с их практикой в традиционных энергетических проектах.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и BP по проекту "Шафаг солнечный", заложившее основу для развития инфраструктуры возобновляемой энергетики в стране, было подписано в 2021 году. Площадка проекта, расположенная в Джабраильском районе Азербайджана, была выбрана на основе критериев, максимизирующих эффективность солнечной фотоэлектрической станции.

Предполагается, что проект Shafag solar будет включать 50 000 солнечных панелей общей мощностью 240 мегаватт (МВт), что внесет значительный вклад в производство возобновляемой энергии в Азербайджане. При ориентировочной стоимости в 200 миллионов долларов финансирование проекта будет полностью покрыто за счет инвестиций BP, что подчеркивает приверженность компании устойчивому развитию энергетики.

Согласно проектным оценкам, солнечная электростанция "Шафаг", по прогнозам, будет вырабатывать около 500 000 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год, что еще больше укрепит энергетическую независимость Азербайджана и сократит выбросы углекислого газа. Проект соответствует международным стандартам и готов соответствовать требованиям международных финансовых институтов, что отражает его жизнеспособность и привлекательность для потенциальных инвесторов.

Хотя в настоящее время BP планирует финансировать проект Shafag исключительно самостоятельно, не исключена возможность привлечения дополнительных инвесторов в будущем. Однако текущая финансовая структура проекта считается достаточной для поддержки его успешной реализации, и BP подтверждает свою уверенность в осуществимости и экономической жизнеспособности проекта.

Министерство энергетики (MoE) и bp подписали 4 июня 2022 года дополнение к Соглашению об осуществлении, которое они ранее подписали в июне 2021 года, обязывающее их работать сообща, чтобы предпринять следующие шаги по совместной реализации солнечной электростанции Shafag solar переменного тока мощностью 240 МВт в Джабраильском районе.