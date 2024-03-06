Уголовное дело против бывшего таможенника передано в суд
Уголовное дело против бывшего таможенника передано в суд
Завершено предварительное следствие в отношении бывшего начальника отдела Главного управления рисков и аудита Государственного таможенного комитета Азербайджана Анара Асланова. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд, сообщила 6 марта Генеральная прокуратура.
Асланов был задержан в сентябре прошлого года по подозрении в незаконном оформлении документов для ввоза из Грузии около 400 автомобилей производства более 10 летней давности. За это он получил взятки на сумму 55 тыс. манат.
Асланову предъявлены обвинения по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК , решением суда он был взят под стражу.
Общество
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