В Бакинском аэропорту наблюдается высокий уровень использования краткосрочных парковок после повышения цен
После повышения цен количество краткосрочных парковок в Бакинском аэропорту растет
По данным пресс-службы аэропорта, за первые два месяца 2023 года Международный аэропорт Гейдар Алиев продемонстрировал значительное использование своих парковочных услуг: около 575 000 посетителей воспользовались этой услугой. Эти данные проливают свет на предпочтения в парковке и модели поведения путешественников, проходящих через главный авиационный узел Баку.
Примечательным аспектом такой модели использования является подавляющее предпочтение краткосрочной парковки: 94,2% пользователей выбирают пребывание на срок до 2 часов. Кроме того, значительная часть, составляющая 46% краткосрочных парковщиков, воспользовалась удобным 15-минутным бесплатным режимом въезда/выезда, что подчеркивает важность эффективности для путешественников.
Напротив, долгосрочную парковку, определяемую как пребывание более 12 часов, выбрали только 0,39% от общего числа пользователей, что указывает на явное предпочтение водителями более коротких сроков. Эта тенденция имеет значительные последствия для управления парковками и планирования инфраструктуры в аэропорту.
Чтобы учесть преобладающее использование краткосрочных парковок, Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществил ряд мер по повышению удобства и оптимизации процесса парковки. Кроме того, были выделены выделенные полосы для высадки/сбора пассажиров, чтобы обеспечить более плавный поток транспорта.
В соответствии с усилиями по модернизации парковочных услуг аэропорт внедрил новые способы оплаты, чтобы упростить транзакции для водителей. Путешественники теперь могут оплачивать парковку через мобильные приложения, такие как "AzParking", "TezÖdə" и "Birbank", или использовать наличные или безналичные способы оплаты через терминалы, расположенные в аэропорту.
Однако, несмотря на повышение удобства, использование долгосрочных парковочных мест заметно снизилось после недавнего повышения платы за парковку. Стоимость ежедневной парковки увеличилась втрое, с 5 до 15 манатов, что делает длительное пребывание менее привлекательным с финансовой точки зрения для путешественников.
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Экономика
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1 отзыв
Elvis
2024-03-06
Во многих аэропортах мира есть так называемые бесплатные парковки ожидания мобильного звонка, где встречающие ждут звонка чуть вдали от аэропорта и заежают туда только тогда когда прибывший уже вышел и позвонил.