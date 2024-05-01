Центральный банк Азербайджана прогнозирует устойчивый экономический рост и стабильные цены на нефть

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует на этот год устойчивый экономический рост на уровне 3,5-4%, сообщил председатель ЦБА Талех Казимов на пресс-конференции 1 мая. Кязимов также ожидает, что в следующем году темпы роста составят 3%.

Кязимов подчеркнул, что ненефтяной ВВП, как ожидается, в 2024 году вырастет на 5,5% и достигнет 5-6% в 2025 году.

Что касается более широких экономических рамок, то ЦБА прогнозирует, что к концу 2024 года сальдо текущего счета составит 7 миллиардов долларов, с небольшим снижением примерно до 6,5 миллиардов долларов в 2025 году. Эти прогнозы подкрепляются относительно стабильными ценами на нефть: по оценкам ЦБА, средняя цена барреля нефти составит 85,7 доллара в 2024 году и 83,5 доллара в 2025 году.

Кроме того, цены на газ в этом году прогнозируются на уровне 281 доллара за тысячу м3 с ожидаемым повышением до 299 долларов в следующем году. Эти цифры отражают ключевую роль Азербайджана как поставщика энергоресурсов на региональном рынке.

Касаясь банковского сектора, Кязимов коснулся финансового состояния ОАО "Нахчыван Банк", отметив, что оно имеет устойчивый финансовый баланс и не сталкивается с финансовыми проблемами. В соответствии со стратегическим решением акционеров кредитный портфель Нахчыванского банка был передан ОАО "Капитал Банк". Этот переход является частью более широкого обсуждения среди акционеров, которые активно участвуют в пересмотре операционной стратегии банка.

Кязимов также заверил заинтересованные стороны в честности процессов ликвидации банков, контролируемых Фондом страхования вкладов (ASF), подтвердив, что не было подтвержденных жалоб на невозврат депозитов ликвидатором в период его пребывания в должности. Фонд ASF, созданный в 2006 году, играет решающую роль в защите вкладчиков в случае банкротства банков.

В целом, прогнозы ЦБА и текущее управление экономической политикой отражают стратегический подход Азербайджана к созданию устойчивой и диверсифицированной экономики в условиях турбулентности.