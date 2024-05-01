Обвинение против  Анара Мамедли «абстрактно» - адвокат

Решение о предварительном заключении главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли будет обжаловано в апелляционном суде, сообщил Turan один из его адвокатов Джавад Джавадов.

Защита считает необоснованным привлечение Мамедли к уголовной ответственности. Обвинение, выдвинутое Мамедли «абстрактно». Основанием для ареста Мамедли названы общие утверждения, что в 2021-2024 гг. он ввозил иностранную валюту через бакинский аэропорт вне таможенного контроля.

Однако, не сказано когда именно, какие суммы и каким способом, отметил Джавадов.

Мамедли сам в суде заявил, что до 2022 г. при въезде и выезда подвергался персональному таможенному контролю и при себе имел максимум 1000 долларов. С другой стороны, в аэропорту существует система тщательного контроля. Если багаж вызывает подозрение, то его помечают красной лентой для досмотра.

Существует также система проверки ручной клади при выходе из аэропорта. Поэтому, возможностей систематической контрабанды валюты нет. Таким образом, материальные основания для ареста Мамедли отсутствуют.

Также нет и процессуальных оснований для содержания Мамедли под стражей, поскольку он известный в обществе человек и доказательств того, что оставаясь на свободе он может скрыться, также не было представлено.

Что касается обысков на квартире Мамедли и его отца, то защита считает их также необоснованными. Вместе с тем, в ходе обысков ничего противозаконного у Мамедли не было изъято.

Мамедли не имеет также жалоб на обращение с ним.

Анар Мамедли был задержан 29 апреля по делу Abzas Media. Ему предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК. 30 апреля суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Мамедли уже переведен в Бакинский СИЗО-1 в Кюрдаханы, сообщил адвокат.