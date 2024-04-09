Экономический совет выделяет приоритеты: Аграрный сектор и исламский банкинг

Экономический совет под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова 8 апреля провел очередное заседание, на котором обсуждались вопросы первостепенной важности, касающиеся макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, сообщает правительственный портал.

Центральное место в повестке дня заняли основные направлений денежно-кредитной политики, эволюция банковского и страхового секторов, динамика сельскохозяйственного производства, задачи продовольственной безопасности, эффективного землепользования и преобладающего статуса экспорта сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что Совет тщательно изучил стратегические цели и препятствия на период 2024-2030 годов, а также инициативы, направленные на развитие исламского банкинга и внедрение автоматизированной системы анализа рисков с использованием искусственного интеллекта в таможенной системе.

В ходе обмена мнениями председатель Центрального банка Талех Казимов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и заместитель министра экономики Самед Баширли представили исчерпывающие доклады, разъясняющие соответствующие сферы.

Между тем, в отчете агентства Turan подчеркивается тревожная тенденция в сельском хозяйстве, указывающая на значительный дефицит производства основных сельскохозяйственных товаров за последние годы. Несмотря на резкий рост производства в 2023 году зерновых (в том числе пшеницы), листьев зеленого чая, табака и кокона, за последние 5 лет наблюдалось общее снижение производства по нескольким ключевым категориям, включая картофель, дыни, подсолнечник и хлопок, что требует неотложного внимания директивных органов.

Что касается перспектив развития концепции исламского банкинга, то она исторически сталкивалась с институциональными препятствиями. Несмотря на то, что в период с 2017 по 2020 год были достигнуты первые успехи в создании законодательной базы, сложившаяся ситуация свидетельствует о ощутимом снижении интереса, что отчасти объясняется укоренившимися банковскими нормами, благоприятствующими традиционным методам кредитования.

В настоящее время предпринимаются усилия для стимулирования интереса к исламским финансам, и Центральный банк разрабатывает концептуальную дорожную карту до 2026 года, основанную на принципах инклюзивного доступа к финансам. Черпая вдохновение в таких мировых примерах, как Малайзия и Турция, Азербайджан стремится внедрить исламский банкинг, первоначально путем создания "исламского окна" в обычных банках.

В финансовых кругах, где безраздельно властует традиционные методы, отношение к исламскому банкингу сдержанное и не вызывает особого энтузиазма. Тем не менее, сторонники этой идеи утверждают, что диверсификация банковских процедур может укрепить устойчивость Азербайджана к будущим экономическим перипетиям.