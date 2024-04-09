Франция поставила Армении три  радара  "Ground Master 200"

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сообщил, что Париж уже поставил Еревану три радара Ground Master 200.

Ground Master 200 является многоцелевым радаром средней дальности для обеспечения противовоздушной обороны.

Высокомобильный GM200 обнаруживает и одновременно сопровождает цели на малой и большой высоте на расстоянии до 250 км и обеспечивает координацию вооружений ПВО для поражения цели на расстоянии до 100 км.

По утверждению посла, «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие не могут получить». Об этом он написал в своем аккаунте на платформе X.