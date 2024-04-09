  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist110 C
  • Среда, 10 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Франция поставила Армении три  радара  Ground Master 200

Франция поставила Армении три  радара  Ground Master 200

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Франция поставила Армении три  радара  "Ground Master 200"

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сообщил, что Париж  уже поставил Еревану три радара Ground Master 200.

Ground Master 200 является многоцелевым радаром средней дальности для обеспечения противовоздушной обороны.

Высокомобильный  GM200 обнаруживает и одновременно сопровождает цели на малой и большой высоте на расстоянии до 250 км и обеспечивает координацию вооружений ПВО для поражения цели на расстоянии до 100 км.

По утверждению посла, «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие не могут получить». Об этом он написал в своем аккаунте на платформе X. 

 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей