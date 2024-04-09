Франция поставила Армении три радара Ground Master 200
Франция поставила Армении три радара "Ground Master 200"
Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сообщил, что Париж уже поставил Еревану три радара Ground Master 200.
Ground Master 200 является многоцелевым радаром средней дальности для обеспечения противовоздушной обороны.
Высокомобильный GM200 обнаруживает и одновременно сопровождает цели на малой и большой высоте на расстоянии до 250 км и обеспечивает координацию вооружений ПВО для поражения цели на расстоянии до 100 км.
По утверждению посла, «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие не могут получить». Об этом он написал в своем аккаунте на платформе X.
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