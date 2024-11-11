Коридоры зеленой энергии обсуждались на встречах в Министерстве энергетики Азербайджана в первый день КС-29

Коридоры зеленой энергии обсуждались на встречах в Министерстве энергетики Азербайджана в первый день КС-29

11 ноября министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Европейской комиссии по энергетике Дитте Юул Йоргенсен и вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Терезой Червинской. Основной темой переговоров стала реализация проектов по возможному экспорту зеленой энергии Азербайджана в Европу.

По данным Министерства энергетики Азербайджана, встреча с Йоргенсеном подчеркнула роль Азербайджана как надежного энергетического партнера, работающего с Европейским союзом в рамках обновленного стратегического энергетического партнерства, которое включает в себя расширяющийся Южный газовый коридор. Также обсуждались процессы развития коридора зеленой энергии «Каспий-Черное море-Европа» и коридора зеленой энергии «Центральная Азия-Азербайджан», направленных на поставку зеленой энергии из Азербайджана в Европу. Также рассматривалось потенциальное участие европейских компаний в строительстве инфраструктуры зеленой энергии, производстве и экспорте энергии с будущих ветряных электростанций в Каспийском море и доставке ее потребителям, говорится в пресс-релизе.

На встрече министра Парвиза Шахбазова и вице-президента ЕИБ Терезы Червинской обсуждались проекты перехода на зеленую энергетику. В частности, был отмечен проект по интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическую систему Азербайджана к 2027 году, стоимость которого оценивается в 2,5 млрд долларов.

После этапа интеграции ВИЭ начнется этап экспортно-ориентированного проекта с обсуждениями зеленых энергетических коридоров Каспий-Черное море-Европа и Центральная Азия-Азербайджан. Были оценены возможности инвестиционного сотрудничества с ЕИБ для проектов зеленых энергетических коридоров, создания дополнительных энергетических сетей, усовершенствования энергосистем и повышения энергоэффективности. Вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинска выразила заинтересованность банка в партнерстве с Азербайджаном в области зеленой энергетики.