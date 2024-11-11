IFC о своих главных целях на COP29

Делегация Международной финансовой корпорации (IFC) находится в Баку на COP29, чтобы помочь ускорить переход к низкоуглеродному, устойчивому и инклюзивному росту на развивающихся рынках, уделяя особое внимание людям и рабочим местам. Это заявление сделал в социальных сетях глобальный директор IFC по климатическому бизнесу Джейми Фергюссон.

По словам Фергюссона, на КС-29 IFC ожидает одобрения «Новой коллективной количественной цели» (NCQG), которая представляет собой ежегодный целевой показатель финансирования для поддержки развивающихся стран в реагировании на изменение климата.

«Мы также ожидаем обновлений правил международного рынка углерода (статья 6 Парижского соглашения по климату), которые могли бы помочь в финансировании энергетического перехода на развивающихся рынках», — отметил Фергюссон.

Он подчеркнул, что финансирование должно «подпитывать» глобальный ответ на климатический кризис. «Однако сегодняшние глобальные потоки климатического финансирования, составляющие в общей сложности 1,3 триллиона долларов в год, значительно не соответствуют потребностям мира. Более того, средства сосредоточены всего в нескольких странах. Только 15% направляются в развивающиеся страны, 3% — в наименее развитые страны и 5% — на адаптацию. Я считаю, что развивающимся экономикам требуются триллионы долларов ежегодно для стимулирования низкоуглеродного роста и защиты сообществ от последствий изменения климата, и средства должны доходить до тех, кто в них больше всего нуждается», — подчеркнул представитель IFC.

Он напомнил, что в 2024 финансовом году IFC выделила $5,4 млрд на зеленое, социальное и устойчивое финансирование и мобилизовала дополнительно $2,28 млрд (через альянсы). Среди своих приоритетов в Азербайджане IFC фокусируется на проектах по повышению энергоэффективности зданий и сокращению «углеродного следа».