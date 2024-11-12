Треугольник Трамп-Демократия-Бизнес

Результаты президентских выборов в США вызвали шок по всему миру, и их отголоски продолжают ощущаться до сих пор. Это событие больше не рассматривается как просто внутренняя проблема, а рассматривается как одно из ключевых событий, формирующих ход мировой истории. Историки часто ссылаются на популярное понятие: история Соединенных Штатов была «американской историей» вплоть до 20-го века; после этого она стала «мировой историей».

Победа Дональда Трампа на выборах — это уже не сказка, а факт. На мой взгляд, эта победа — не свидетельство успеха Трампа или демократического развития американского народа, а скорее потенциальная трагедия. Она дает ясное представление о менталитете американского избирателя. Поражение демократов популизмом не отражает силу кандидата-республиканца, а скорее подчеркивает степень ослабления идеологических и пропагандистских возможностей демократов. Трамп не был избран мошенническим путем; его выбрали американские граждане. Поэтому вопрос заключается не в избирательном механизме, а в сознании электората — его зрелости и ценностях.

Обеспечивая эту победу, республиканцы, несомненно, использовали два ключевых оружия: финансовую мощь и влияние СМИ. В этом отношении недавняя кампания является самыми дорогими выборами в политической истории США. Выборы привлекли более 15 миллиардов долларов финансирования. Демократическая партия потратила 2,6 миллиарда долларов, а республиканцы — 1,5 миллиарда долларов. Интересно, что, несмотря на то, что демократы тратили больше, чем республиканцы, именно кандидат от республиканцев Дональд Трамп вышел победителем.

Самую значительную финансовую и медийную поддержку Трампу оказал Илон Маск. Переименовав Twitter в «X», Маск усилил кампанию Трампа новыми медиаресурсами, выделив в общей сложности 145 миллионов долларов.

Илон Маск: спонсор выборов и медиа-спонсор

Будучи главой технологической компании, Илон Маск оказывал Трампу полную финансовую и медийную поддержку. Чтобы понять политические мотивы этой поддержки, нужно углубиться в жизненный путь Маска. Несмотря на то, что он вырос в Южной Африке, ранняя попытка Маска переехать в США в возрасте 17 лет оказалась неудачной. В конце концов, в 21 год он поступил в Пенсильванский университет, что открыло ему дорогу в США. Он начал зарабатывать значительные деньги в молодом возрасте, сначала в компании «Zip2», затем в «X.com», а позже занялся космическими путешествиями в «SpaceX». Даже в 2001 году, когда Маск посетил Россию, чтобы наладить связи с торговцами баллистическими ракетами, его встретили холодно и с насмешкой заявили, что он не знает, о чем говорит.

Пока Маск был сосредоточен на ракетах, его инженеры работали над развитием «Tesla Motors». На самом деле, Маск не основал Tesla; она была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Короче говоря, Маск построил огромную бизнес-империю в сфере цифровых технологий. Сегодня он занимает первое место в рейтинге Forbes, признан самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 264 миллиарда долларов.

Для сравнения, сам Трамп — богатый человек, его чистый капитал составляет $3,2 млрд. Значительная разница в богатстве между этими двумя фигурами поднимает вопрос: что их объединяет?

На самом деле Маск также является криптовалютным спекулянтом. На следующий день после выборов значительный рост цен на криптовалюты на мировых биржах импульсивно увеличил чувствительность и риски в мировой экономике. Акции компании Маска «Tesla» выросли на 25%. Стремительные потрясения на мировом рынке говорят о том, что на танец совокупного спроса и предложения на фондовых биржах влияют многие факторы, среди которых политические факторы являются одними из самых значимых.

Тот факт, что богатство одного человека увеличилось на четверть, показывает степень его обогащения. Это подразумевает, что, логически, выборы также стали бизнес-возможностью для самого богатого человека в мире.

Политика в идеале должна быть отделена от бизнеса. Если Трамп останется у власти в следующем году, это заранее предполагает, насколько богаче может стать Маск. Это даже позволяет прогнозировать, что рыночная капитализация компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, может вырасти и стать во много раз больше резервов и ВВП крупных государств. Его богатство может достичь 1 триллиона долларов или даже больше, что фактически сравнит Маска с лидерами таких стран, как Турция, Россия или Южная Корея.

Рост популизма, масштабы экономики США и ущерб демократии

Трамп возглавит такую ​​страну, как США, которая не только известна своими демократическими традициями и ценностями, но и обладает огромной экономической системой. На США приходится один из четырех долларов товаров и услуг, произведенных в мире. В прошлом году (2023) мировой ВВП достиг 105,4 триллиона долларов, при этом экономика США внесла 26%, или 27 триллионов долларов, из этой суммы. Возможно, это ирония истории, что столь влиятельная страна в мировой экономике теперь возглавляется человеком средних способностей. Образно говоря, это все равно, что взвалить тяжелую ношу на плечи слабого политика.

Трамп — трагический политик. Он не соответствует ни одному из стандартных критериев политика. В этом отношении, возможно, невозможно найти другого политика в мире, который нанес столько вреда демократии и мировому демократическому движению, как Трамп. По моему мнению, удары, которые он, вероятно, нанесет правительству и демократии США в ближайшем будущем, будут неизмеримыми.

В речах Трампа нет ни одной идеи, которую можно было бы интерпретировать как направленную на развитие демократии. Риторика ненависти — чуждое понятие в политике США, однако Трамп привнес эту риторику в политическую и избирательную системы страны. Является ли Трамп неприемлемым исключительно из-за своей политической безответственности? Нет! Ему предъявлены конкретные уголовные обвинения по 34 статьям Апелляционного суда. Решение об импичменте может быть применено к нему в любой момент.

В речах Трампа также содержались экономические и деловые тезисы. Перед выборами он обещал снизить корпоративные налоги и обеспечить низкие цены на нефть, успешно сплотив вокруг себя частный сектор. Низкие цены на нефть особенно привлекательны для субъектов бизнеса в секторах альтернативной энергетики (искусственный интеллект, зеленый бизнес, ИТ-инвесторы и т. д.). По этой причине основные игроки цифровой экономики во всем мире сплотились вокруг республиканца Трампа. Илон Маск, крупнейший сторонник возобновляемой энергетики и ключевой игрок на этом рынке, заявил, что не стоит беспокоиться о большинстве тех, кто работает в сфере искусственного интеллекта, и что его значительные инвестиции в крупные компании ИИ направлены лишь на то, чтобы держать руку на пульсе событий в этой области.

В истории выборов в США частный бизнес никогда не проявлял столько интереса к определению следующего президента страны, как в этот раз. Вот почему корпорации активно участвовали в политической игре. В конечном итоге транснациональные нефтяные корпорации потерпели поражение от компаний цифровых технологий.

Политические взгляды Илона Маска и идея прямой демократии на Марсе

Илон Маск известен своими размышлениями о формировании нового мира. Надеясь умереть на Марсе, Маск может сравниться с такими фигурами, как Галилей, Эдисон и Эйнштейн по масштабности своего видения.

У Маска даже есть взгляды на тип управления, который может быть выбран на Марсе. Он заявил, что предпочитает прямую демократию, а не представительную, для будущего правительства на Марсе, имея в виду, что люди будут иметь возможность голосовать напрямую по вопросам. По его словам, прямая демократия значительно снижает потенциал коррупции по сравнению с представительной демократией.

Этот интересный и логичный подход поднимает вопросы о взглядах Маска на современную политику США. Размышляя о своих прошлых заявлениях, он описывает себя как «наполовину демократа, наполовину республиканца» («Уроки жизни, бизнеса, успеха и предпринимательства», 2017) и говорит, что его позиция находится «посередине — социально либеральная и фискально консервативная».

Глобальный кризис демократии и политическая ответственность США

В США проживает множество миллиардеров, которые богаче и умнее Трампа. От Уоррена Баффета до Билла Гейтса есть очень опытные, умные и знающие бизнесмены. Подъем Трампа на вершину политического Олимпа напрямую связан с его активной ролью и настойчивостью в политическом процессе, а не с какими-то другими особыми качествами.

Представители богатейшей бизнес-элиты США, такие как Уоррен Баффет, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Ларри Пейдж, не стали президентами и не занялись политикой. Среди них Дональд Трамп выделяется как единственный человек, который привнес в американскую политику негативный настрой: «Если ты богат, ты — все, и тебе все дозволено». Это фактор, который на самом деле отдаляет прогрессивный демократический мир от демократии США.

Мы наблюдаем тенденцию, когда слабые места демократических лидеров заполняются политиками-популистами. Этот процесс продолжается с 2010 года, поскольку глобальная демократизация идет по нисходящей траектории уже почти 15 лет. Демократические индексы снижаются в глобальном масштабе, а число государств, переходящих к демократии, сократилось по сравнению с предыдущими годами.

Возвышение политиков-популистов над демократическими лидерами создает возможность манипулировать избирателями, выводя популизм на передний план. Дарон Асемоглу, лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года, точно интерпретировал разницу между этими двумя классификациями: «Значимость непопулярных политиков с тоталитарными наклонностями подчеркивает два ключевых фактора. Во-первых, лидеры-популисты заполняют демократическую пустоту. Во-вторых, корпорации вмешиваются, чтобы заполнить эту пустоту, что приводит к опасениям, что компании становятся важнее правительств». Он также выражает свою обеспокоенность по поводу президентства Трампа, говоря: «Последствия президентства Трампа не ограничатся США. Неопределенность будет расти во всем мире. Негативные последствия плохого руководства Трампа будут ощущаться в большей степени в глобальном масштабе, чем в пределах США».