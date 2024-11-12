Грета Тунберг провела акцию анти-COP в Тбилиси
Грета Тунберг провела акцию анти-COP в Тбилиси
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг провела акцию протеста в центре Тбилиси против проходящей в Баку Конференции ООН по климату (COP29). Позднее Тунберг присоединилась к митингу у здания парламента Грузии, совпавшему с демонстрацией оппозиции страны.
«Азербайджан использует COP29 как фасад для ужесточения своей хватки под фальшивой «зеленой» повесткой дня, усиливая свой контроль и усиливая региональную напряженность», — написала Тунберг в заявлении, анонсирующем ее протест.
Активист также раскритиковал «коллективный Запад», обвинив его в легитимации и финансировании авторитарных режимов в погоне за энергией и прибылью.
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1 отзыв
Адам
2024-11-12
Смелая девушка! 👍