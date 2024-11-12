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(7 минут назад)
Грета Тунберг провела  акцию анти-COP в Тбилиси

Грета Тунберг провела  акцию анти-COP в Тбилиси

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Грета Тунберг провела  акцию анти-COP в Тбилиси

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг провела акцию протеста в центре Тбилиси против проходящей в Баку Конференции ООН по климату (COP29). Позднее Тунберг присоединилась к митингу у здания парламента Грузии, совпавшему с демонстрацией оппозиции страны.

«Азербайджан использует COP29 как фасад для ужесточения своей хватки под фальшивой «зеленой» повесткой дня, усиливая свой контроль и усиливая региональную напряженность», — написала Тунберг в заявлении, анонсирующем ее протест.

Активист также раскритиковал «коллективный Запад», обвинив его в легитимации и финансировании авторитарных режимов в погоне за энергией и прибылью.

1 отзыв

  • Адам

    2024-11-12

    Смелая девушка! 👍

    Cavab ver

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