Грета Тунберг провела  акцию анти-COP в Тбилиси

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг провела акцию протеста в центре Тбилиси против проходящей в Баку Конференции ООН по климату (COP29). Позднее Тунберг присоединилась к митингу у здания парламента Грузии, совпавшему с демонстрацией оппозиции страны.

«Азербайджан использует COP29 как фасад для ужесточения своей хватки под фальшивой «зеленой» повесткой дня, усиливая свой контроль и усиливая региональную напряженность», — написала Тунберг в заявлении, анонсирующем ее протест.

Активист также раскритиковал «коллективный Запад», обвинив его в легитимации и финансировании авторитарных режимов в погоне за энергией и прибылью.