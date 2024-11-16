Министр экономики Азербайджана и «Эгмонт» обсудили проблему отмывания денег
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с Жеромом Бомоном, исполнительным секретарем группы Egmont, организации финансовой разведки, в ходе конференции COP29.
На встрече обсуждались стратегические цели и принципы финансового мониторинга Группы Эгмонт, которая содействует сотрудничеству между подразделениями финансовой разведки (ПФР) по всему миру. Джаббаров подчеркнул усилия Азербайджана по созданию надежной системы финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами, подчеркнув важность углубления связей с Группой Эгмонт.
Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения инициатив в области зеленой экономики, фискальных механизмов для устойчивого роста и потенциальных областей расширения сотрудничества.
Партнерство с группой Egmont может предоставить Азербайджану доступ к ценным трансграничным финансовым разведданным, помогая в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Сотрудничество рассматривается как шаг к совершенствованию системы финансового мониторинга Азербайджана и приведению ее в соответствие с передовой мировой практикой, что потенциально повышает способность страны обнаруживать и предотвращать незаконную финансовую деятельность.
Роль Группы «Эгмонт» в обмене передовым опытом в сфере противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) была отмечена как ключевое преимущество, поскольку она предоставляет Азербайджану информацию о последних тенденциях и стратегиях в борьбе с финансовыми преступлениями.
Ожидается, что членство в группе «Эгмонт» укрепит позицию Азербайджана в глобальной сети ПФР, укрепляя доверие и сотрудничество с международными партнерами. Оно также предлагает возможности для обучения и развития, что может повысить аналитические и технические возможности страны.
Это сотрудничество могло бы поддержать более широкий экономический переход Азербайджана к устойчивому развитию, интегрируя аспекты климатического финансирования в свою политическую основу и согласуя их с глобальными антикоррупционными инициативами.
Согласно последним данным Transparency International, Азербайджан занимает 154-е место из 180 стран в рейтинге восприятия коррупции.
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