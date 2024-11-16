Министр, участвовавшая в COP29, посетила Губада Ибадоглу в его доме

Министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, которая приехала в Баку на COP29, встретилась с политзаключенным Губадом Ибадоглу, профессором Лондонской школы экономики и Дрезденского технического университета, который в настоящее время находится под надзором полиции и под домашним арестом. Министр Твиннерейм, представляющая правительство Норвегии, поинтересовалась ограничениями, наложенными на Ибадоглу, состоянием его здоровья и ходом расследования обвинений против него.

После встречи министр Энн Беате Твиннерейм написала в сети «X»: «Я благодарна за возможность встретиться с доктором Губадом Ибадоглу. Я выражаю глубокую обеспокоенность относительно его здоровья и положения других задержанных активистов. Аресты за законную гражданскую деятельность являются нарушением основных прав. Адекватная медицинская помощь считается гуманитарным обязательством».

Министр международного развития Норвегии также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Ибадоглу, наложенными на него ограничениями и положением политзаключенных во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Байрамов ответил, заявив, что критика, связанная с вопросами прав человека, исходит всего лишь из-за недостатка информации.