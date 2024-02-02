Налажено прямое авиасообщение между Ираком и Азербайджаном
Налажено прямое авиасообщение между Ираком и Азербайджаном
Важной вехой стало успешное выполнение авиакомпанией Iraqi Airways своего первого рейса из Киркука в Баку, столицу Азербайджана, что ознаменовало начало авиасообщения между двумя странами. Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов сообщил об этом событии в своем посте в социальной сети "X".
В заявлении посла раскрыт рейс из Киркука в Баку и намечены предстоящие маршруты полетов, которые включают Эрбиль-Баку и Басру-Баку. Расширение воздушных маршрутов в иракском направлении набрало обороты после обсуждений, состоявшихся во время визита в Азербайджан президента Ирака Абдель Латифа Джамаля Рашида в ноябре 2023 года.
Президент Ильхам Алиев, выразив приверженность страны развитию туристических связей с Ираком, заявил о намерении увеличить частоту полетов в иракские города. "Прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру будут запущены в ближайшие недели", - заявил президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Ирака Абдель Латиф Джамаль Рашидом. Ожидается, что этот шаг будет стимулировать существенное увеличение туристических обменов между двумя странами.
Алиев также особо отметил двусторонние переговоры по улучшению визового режима между Азербайджаном и Ираком. Обсуждая будущие шаги по облегчению поездок, он выразил уверенность в положительных результатах продолжающегося диалога, подтвердив прочные дружественные отношения между двумя странами. "Наше сотрудничество будет укрепляться, и продолжение нашего диалога приведет к новым хорошим результатам", - сказал Алиев, подчеркнув совместные усилия по углублению связей между Азербайджаном и Ираком.
Согласно сообщению госкомпании «Azal», полеты будут осуществляться один раз в неделю.
Первый рейс из Киркука прибыл в Баку в 13:37 в пятницу.
Прямые рейсы между Баку и Багдадом начались в ноябре 2023-м году.
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