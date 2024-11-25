Переоценка минимальной потребительской корзины произошла 10 лет назад, но…

В Азербайджане минимальная потребительская корзина может быть пересмотрена в следующем году. Об этом шла речь на совместном заседании парламентских комитетов.

Последние изменения в потребительскую корзину вносились десятилетие назад. Однако за этот период инфляция выросла, а стоимость минимального прожиточного минимума также увеличилась. Более того, некоторые эксперты считают, что нынешняя минимальная потребительская корзина в Азербайджане требует существенных обновлений, с включением в нее дополнительных товаров и услуг.

В настоящее время действует состав минимальной потребительской корзины, утвержденный Кабинетом Министров 6 июня 2014 года. Согласно законодательству, ряд министерств и государственных комитетов совместно с общественными организациями обязаны каждые три года пересматривать корзину и вносить свои предложения в Кабинет Министров.

В Минэкономики сообщили агентству Turan , что состав минимальной потребительской корзины постоянно отслеживается.

Было отмечено, что по данному вопросу также действует рабочая группа: «Последнее заседание рабочей группы состоялось в 2021 году. На основе данных, предоставленных Госкомстатом и другими учреждениями, корзина была пересмотрена, и было принято решение оставить ее без изменений. Корзина будет переоценена в 2025 году в соответствии с текущими экономическими условиями».

Председатель оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), экономист Натиг Джафарли заявил радио "Азадлыг", что состав минимальной потребительской корзины давно следовало пересмотреть: «В Азербайджане есть серьезные вопросы относительно методов расчета и состава корзины».

По словам экономиста, во многих странах для товаров первой необходимости делаются отдельные расчеты: «В Азербайджане минимальная потребительская корзина включает сотни продуктов и услуг, но она неэффективна. В реальности среднестатистический гражданин Азербайджана ежедневно потребляет около 30 продуктов питания. Цены на эти продукты растут более всего. Однако их рост цен меньше влияет на общий расчет корзины».

Джафарли утверждает, что правительство не привлекает гражданское общество или политические силы к обсуждениям методологии определения минимальной потребительской корзины: «Если корзина будет пересмотрена в следующем году, как и в каком формате она будет пересмотрена? Какие продукты и услуги будут добавлены или удалены? Это остается неясным».

Он добавил, что если стандарты будут повышены, фактическая стоимость минимальной потребительской корзины в Азербайджане увеличится: «Если стоимость увеличится, уровень бедности также увеличится. Это противоречит риторике и политике правительства. Они корректировали цифры, чтобы показать уровень бедности в 5% в течение многих лет. Но это нереально. Невозможно, чтобы уровень бедности оставался неизменным в течение 10–15 лет. Правильные расчеты показали бы, что бедность в Азербайджане намного выше».

Что в корзине?

Продукты питания, входящие в минимальную потребительскую корзину, делятся на три группы: «дети», «трудоспособное население» и «пенсионеры».

Для трудоспособного человека годовая норма мяса и мясных продуктов составляет 32,9 килограмма, что эквивалентно 2,75 килограмма в месяц или 90 граммов в день. В корзину входит 97,2 килограмма овощей и бахчевых в год, что составляет 265 граммов в день.

Годовая норма масла составляет 7 килограммов или 19 граммов в день. В корзине также содержится 150 яиц в год, что составляет менее половины яйца в день. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневное потребление 1,5 яиц и 400 граммов фруктов и овощей.

В корзине также указано, что шести пар обуви будет достаточно на три года и шесть месяцев.

Минимальный прожиточный минимум на 2024 год установлен в размере 270 манатов по сравнению со 125 манатами в 2014 году.