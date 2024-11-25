В Борадигях обещают построить новую школу

Министерство науки и образования отреагировало на обращение группы жителей поселка Борадигях Масаллинского района об аварийном состоянии местной школы номер 1 имени Низами Гянджеви.

В ответе говорится, что в 2021 году принято решение о капитальном ремонте крыши актового и спортивных залов школы, находящихся в отдельном корпусе.

Однако после начала демонтажа крыши была выявлена неустойчивость стен здания. Поэтому, работы были приостановлены. После обследования здания соответствующие структуры выдали экспертное заключение об аварийном состоянии школы. Был признан целесообразным снос школы и строительство нового здания.

В настоящее время завершено проектирование школы на 624 учащихся. Вопрос строительства новой школы будет рассмотрен в рамках государственной инвестиционной программы, говорится в ответе Министерства.

9 ноября Turan писал об обращении группы жителей поселка Борадигях Масаллинского района к руководству страны в связи с аварийным состоянием местной школы.

В обращении, адресованном президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву указывалось, что школа N 1 имени Низами Гянджеви оказалось в опасном для проведения занятий положении.

Жители Бородигяха просили руководство страны оказать содействие в ремонте школы.