Почему в Азербайджане нет детских пособий?

Азербайджан, страна, где постсоветскую политику социального обеспечения часто сравнивают с политикой соседей, оказался в центре дебатов по поводу отсутствия государственных детских пособий. В отличие от других бывших советских республик, Азербайджан не предлагает универсальных выплат на детей. Этот вопрос привлек внимание во время парламентских выборов в сентябре 2024 года, поскольку кандидаты в депутаты обещали в случае избрания в Милли Меджлис добиваться повторного введения детских пособий.

Отсутствие такой поддержки поражает, особенно в стране, где, согласно официальной статистике, в среднем рождается 619 детей в день. Только в 2023 году за 11 месяцев родилось 103 367 детей. Тем не менее, государственная поддержка семей с детьми по-прежнему ограничивается конкретными случаями, а более широкая система социальной защиты имеет заметные пробелы.

Бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов давно выступает за детские пособия, называя их необходимыми для обеспечения благополучия молодого поколения Азербайджана. Хотя страна предоставляет адресную социальную помощь, Ахмедов выразил обеспокоенность тем, что такие выплаты часто не доходят до своих предполагаемых получателей.

«На этом пути возникают препятствия, и средства достаются не тем людям», — сказал Ахмедов на заседании Милли Меджлиса. Он утверждал, что прямая система детских пособий решит многие из этих проблем, позволяя семьям «обеспечить надлежащее детство для своих детей» и покрыть основные потребности, такие как школьные принадлежности. Ахмедов подсчитал, что ежемесячные выплаты могут составлять от 100 до 150 манатов (от 59 до 88 долларов США) в зависимости от расходов семьи.

Предоставление детских пособий не является беспрецедентным в регионе. Еще один сторонник этой политики, Экономист Натиг Джафарли указал на примеры соседних Грузии и Армении. В Грузии 28,3% семей с детьми получают ежемесячные выплаты в размере 200 лари (75 долларов США), а в некоторых районах муниципалитеты предоставляют дополнительные пособия. Например, муниципалитет Ахалкалаки предоставляет более высокие чем, центральное правительство выплаты, включая 250 лари за первых двух детей и постепенно увеличивающиеся суммы за каждого последующего ребенка.

Аналогичным образом, Армения оказывает значительную государственную поддержку, выплачивая 300 000 драмов (770 долларов США) за рождение первых двух детей и 1,5 млн драмов (3800 долларов США) за пятого и последующих детей. «Эта политика направлена ​​на стимулирование более высоких показателей рождаемости, что Азербайджан в значительной степени игнорирует», — сказал Джафарли.

Вопреки этому, нынешняя система Азербайджана гораздо более подвержена ограничениям. Государство единовременно выплачивает при рождении ребенка 500 манатов (294 доллара США). Дополнительные ежемесячные пособия предоставляются родителям детей-инвалидов или семьям с пятью и более детьми, но они ограничены 220 манатами (129 долларов США) в месяц. Для семей со здоровыми детьми ежемесячная помощь составляет всего 44 маната (26 долларов США) для детей до 18 месяцев и 28 манатов (16 долларов США) для детей до трех лет.

Предоставление детских пособий всем семьям было отменено в Азербайджане в 2006 году. В то время правительство считало, что в стране избыточная рабочая сила и что стимулирование более высоких показателей рождаемости не является необходимым. Как отметил в предыдущих комментариях министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, не было необходимости стимулировать рост населения из-за отсутствия демографических проблем.

Однако эта оценка, похоже, меняется. Последние данные указывают на снижение рождаемости. По сравнению с 12,2 детей на 1000 человек в 2022 году, в 2023 году рождаемость снизилась до 11,1. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа утверждает, что Азербайджан сейчас сталкивается с демографической проблемой и что правительство должно вновь ввести детские пособия, чтобы поощрять рождаемость.

Последуют ли лидеры Азербайджана по пути своих соседей, предлагая более комплексную поддержку семьям, или вопрос детских пособий останется постоянным предметом спора в политическом бомонде страны? Резолюция вполне может зависеть от приоритетов новоизбранного парламента и фискального пространства, доступного таким реформам.