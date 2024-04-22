Президент Кыргызстана ратифицировал Соглашение с Азербайджано-Кыргызским Фондом развития

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Азербайджано-Кыргызским Фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-Кыргызского Фонда развития на территории Кыргызской Республики, подписанное 8 апреля 2024 года в городе Бишкек».

Законодательство, принятое Жогорку Кенешем (парламентом) Кыргызской Республики 17 апреля 2024 года, направлено на создание благоприятных условий для деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития (далее - Фонд) на территории Кыргызстана.

Ключевые положения соглашения включают признание помещений Фонда неприкосновенными, а доступ к ним государственным должностным лицам Кыргызстана предоставляется только с согласия сопредседателей Правления Фонда как от Кыргызстана, так и от Азербайджана. Кроме того, неграждане Кыргызстана, работающие в Фонде, будут пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетами, аналогичными тем, которые предоставляются дипломатическим представителям в соответствии с международным правом и практикой Кыргызстана.

Кроме того, соглашение предусматривает, что предметы и имущество, ввозимые Фондом для служебного пользования, будут освобождены от таможенных пошлин, налогов и связанных с ними сборов в соответствии с протоколами, установленными для международных организаций и их представительств.

Азербайджано-Кыргызский фонд развития, созданный в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года, направлен на укрепление экономического сотрудничества, модернизацию промышленности и укрепление двусторонних экономических связей между двумя странами. При уставном капитале в 25 млн млрд USD финансирование Фонда осуществляется исключительно Азербайджаном.

В настоящее время Фонд оценивает проекты в общей сложности на 80 млрд USD, о чем сообщил кыргызским СМИ Алмаз Мамбетов, глава Фонда, отметив что проекты, в основном ориентированные на развитие туризма, находятся на рассмотрении и могут быть пересмотрены или отклонены.