Причины роста цен на куриное мясо в Азербайджане

В последнее время в Азербайджане выросли цены на некоторые продукты питания. Это также отражено в данных, опубликованных сегодня, 11 сентября, Государственным статистическим комитетом (ГСК). Отмечено, что в августе по сравнению с июлем выросли цены на рис, говядину, баранину, колбасные изделия, сливочное масло, оливковое масло и лук.

Хотя эта конкретная информация не была включена, сообщалось, что в последние дни наблюдается рост цен на куриное мясо, особенно в Баку. По словам продавцов, рост цен составил 25-30%. Они говорят, что за последние 10 дней некоторые производственные компании подняли цены. «Например, рост цен на куриное филе составил 1-1,5 маната за килограмм», - заявил продавец, пожелавший остаться анонимным.

В настоящее время цена куриного филе в супермаркетах колеблется от 8,50 до 9 манатов за килограмм.

По данным Госкомстата, инфляция в августе 2024 года составила 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как за период с января по август инфляция составила 1,3%. За прошлый год сообщалось о 3,5%. Однако независимые экономисты по-прежнему скептически относятся к этим цифрам.

Что касается конкретно куриного мяса, то Кабинет министров освободил от налогообложения импорт кормов для птицы. Кроме того, с 1 января 2020 года реализация мяса животных и птицы на семь лет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС). Так в чем же причины роста цен на куриное мясо?

По официальным данным, Азербайджан имеет потенциал для удовлетворения 85-90% своего спроса на куриное мясо. Статистика показывает, что годовое потребление мяса птицы на душу населения составляет 15,4 килограмма. Однако другие статистические данные указывают на снижение поголовья птицы в стране. За первые шесть месяцев этого года насчитывалось около 12 миллионов птиц, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем году. Сорок процентов этой птицы содержится на птицеводческих предприятиях.

Кроме того, сообщается, что производство мяса (включая птицу) в стране сократилось. Официальные данные свидетельствуют о том, что с января по июль было произведено 331,2 тыс. тонн мяса, включая птицу, в живом весе. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Что касается импорта, Госкомстат добавляет, что в период с января по апрель 2024 года Азербайджан импортировал из зарубежных стран 5 489 479 живых кур на сумму 4 325 000 долларов США. Это на 197 000 долларов или 4,8% больше по стоимости и на 2 086 350 единиц меньше (снижение на 27,5%) по количеству по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Однако председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурвет Гасанлы сообщил агентству «Туран», что роста цен на куриное мясо не наблюдается: «Цены остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Оптовые цены на крупных заводах и у крупных производителей не выросли».

По его словам, мелкие производители могли поднять цены: «Причины могут быть разными. Обычно спрос и на яйца, и на куриное мясо увеличивается в осенние месяцы. Кроме того, мог произойти временный спад импорта. Особенно из-за проблем на Украине и в России импорт куриного мяса сократился. Это тоже могло быть фактором. Однако я не вижу роста цен на куриное мясо на рынке».

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов сообщил «Azadlıq Radiosu», что рост цен на куриное мясо был ожидаемым: «Это связано с тем, что одна из крупных птицефабрик, производящих куриное мясо, прекратила свою деятельность. Кроме того, есть более мелкие птицеводческие предприятия, где, как сообщается, производство сократилось».

По словам эксперта, рост цен обусловлен снижением объемов производства: «Поскольку себестоимость производства куриного мяса высока, производители стараются продать его по хорошей цене, чтобы получить прибыль. Когда этого не происходит, производство останавливается. Это происходит из-за того, что вмешательство рынка заставляет торговые сети снижать цены в конце месяца. Это делается по политическим причинам, чтобы показать снижение инфляции в конце каждого месяца».

По его словам, от этого страдают производители: «Производители закупают импортные корма по высоким ценам. В то же время недавний рост цен на топливо увеличил транспортные расходы. Все это увеличило себестоимость продукции и снизило прибыль. В результате некоторые производители полностью отказались от производства».

В. Магеррамов считает, что если ситуация останется неизменной, Азербайджан может попасть в зависимость от импорта мяса птицы.