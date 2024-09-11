11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу
11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу
Утром 11 сентября жители села Гарагювндикли Имишлинского района перекрыли трассу Бахрамтапа-Бейлаган. Как сообщило радио «Азадлыг», протестующими были члены семьи, родственники и знакомые 11-летнего Расима Ханкишиева, пропавшего без вести в декабре прошлого года.
Причиной акции стало недовольство родных ходом следствия.
«Мы недовольны тем, что за девять месяцев расследование не дало результатов», - сказал дедушка мальчика.
Спустя час люди разошлись после разъяснительной беседе сотрудников полиции.
По словам родственников, мальчик пропал 26 декабря прошлого года. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается в Генеральной прокуратуре страны.
Общество
-
- 11 сентябрь 2024, 14:08
12 сентября в столице сохранится жаркая, сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+32 градуса. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
-
- 11 сентябрь 2024, 12:30
Лидирующий мобильный оператор запускает кампанию «Снова в школу» В преддверии нового учебного года «Azercell Telecom» объявляет о старте новой кампании «Снова в школу» для абонентов, интересующихся чтением и изучением иностранных языков.
-
- 11 сентябрь 2024, 10:38
Лидирующий мобильный оператор продлевает срок приема предложений на конкурс социальных проектов Azercell продлевает срок подачи заявок на конкурс социальных проектов, направленный на улучшение положения женщин в обществе, а также повышение их материального и морального благополучия. Неправительственные и некоммерческие организации могут подать свои предложения по указанной ссылке до 24.09.2024.
-
- 10 сентябрь 2024, 16:41
После 44-дневной войны 2020 года мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже четыре года. Несмотря на то, что переговоры ведутся раздельно при посредничестве как Евросоюза, так и России, а также напрямую между сторонами, мирное соглашение до сих пор не подписано. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что согласовано 80% проекта мирного соглашения.
Написать отзыв