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(3 минуты назад)
11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу

11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу

Утром 11 сентября жители села Гарагювндикли Имишлинского района перекрыли трассу Бахрамтапа-Бейлаган. Как сообщило радио «Азадлыг», протестующими были члены семьи, родственники и знакомые 11-летнего Расима Ханкишиева, пропавшего без вести в декабре прошлого года.

Причиной акции стало недовольство родных ходом следствия.

«Мы недовольны тем, что за девять месяцев расследование не дало результатов», - сказал дедушка мальчика.

Спустя час люди разошлись после разъяснительной беседе сотрудников полиции.

По словам родственников, мальчик пропал 26 декабря прошлого года. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается в  Генеральной прокуратуре страны.

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