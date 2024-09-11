11 летнего мальчика ищут 9 месяцев, родные перекрыли трассу

Утром 11 сентября жители села Гарагювндикли Имишлинского района перекрыли трассу Бахрамтапа-Бейлаган. Как сообщило радио «Азадлыг», протестующими были члены семьи, родственники и знакомые 11-летнего Расима Ханкишиева, пропавшего без вести в декабре прошлого года.

Причиной акции стало недовольство родных ходом следствия.

«Мы недовольны тем, что за девять месяцев расследование не дало результатов», - сказал дедушка мальчика.

Спустя час люди разошлись после разъяснительной беседе сотрудников полиции.

По словам родственников, мальчик пропал 26 декабря прошлого года. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается в Генеральной прокуратуре страны.