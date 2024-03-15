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Профицит государственного бюджета составил 7% от ВВП

Профицит государственного бюджета составил 7% от ВВП

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Профицит государственного бюджета составил 7% от ВВП

В первые месяцы 2024 года Азербайджан продемонстрировал финансовую устойчивость, о чем свидетельствует значительный профицит государственного бюджета в размере 1 миллиарда 302 миллионов манатов, или 7% от валового внутреннего продукта страны (ВВП) за январь и февраль. Этот показатель особенно примечателен, учитывая положительное сальдо в размере 1 миллиарда 742,2 миллиона манатов только в январе, что составляет поразительные 19,1% ВВП за этот период.

Оперативные данные Министерства финансов свидетельствуют о поразительном увеличении доходов государственного бюджета на 11,5% за январь-февраль 2024 года, составив 6 миллиардов 555 миллионов манатов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одновременно номинальный ВВП Азербайджана за тот же период составил 18 миллиардов 576,9 миллиона манатов, что еще раз подчеркивает жизнеспособность экономики страны.

Что касается расходов, то за январь-февраль 2024 года произошло значительное увеличение на 43,5%, составив в общей сложности 5 миллиардов 253 миллиона манатов. Такое увеличение расходов предполагает целенаправленную стратегию бюджетной экспансии, возможно, направленную на стимулирование экономического роста, укрепление инфраструктуры и инвестирование в социальные услуги.

Забегая вперед, отметим, что государственный бюджет Азербайджана на 2024 год предусматривает доходы в размере 34 миллиардов 173 миллионов манатов против расходов в размере 36 миллиардов 763 миллионов манатов, что указывает на планируемый дефицит в размере 2 миллиардов 590 миллионов манатов, или 2,2% ВВП. Этот прогнозируемый дефицит, хотя и отличается от первоначального профицита, является относительно скромным и находится в управляемых пределах. Он отражает стратегический подход к бюджетному планированию, при котором дефициты используются для финансирования проектов развития и стратегических инвестиций, потенциально стимулирующих долгосрочный экономический рост.

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