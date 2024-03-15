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(5 часов назад)
Премьер Грузии обсудит в Баку и Ереване вопросы мира

Премьер Грузии обсудит в Баку и Ереване вопросы мира

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Премьер Грузии обсудит в Баку и Ереване вопросы мира

16 мартя премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан. Об этом он заявил журналистам.  «В эту субботу состоится визит в Азербайджан, а через неделю в Армению», — сказал Кобахидзе.

По его словам, на встречах в Баку и Ереване будут затронуты «все важные вопросы», в числе которых обеспечение мира.

«Важно обеспечить мир в регионе, и здесь вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе», — добавил он.

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