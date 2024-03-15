Премьер Грузии обсудит в Баку и Ереване вопросы мира

16 мартя премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан. Об этом он заявил журналистам. «В эту субботу состоится визит в Азербайджан, а через неделю в Армению», — сказал Кобахидзе.

По его словам, на встречах в Баку и Ереване будут затронуты «все важные вопросы», в числе которых обеспечение мира.

«Важно обеспечить мир в регионе, и здесь вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе», — добавил он.