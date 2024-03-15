На суде по делу Бахтияра Гаджиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 15 марта продолжился процессе по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

В своих показаниях он подтвердил, что не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения. Остановившись на обвинении в контрабанде, он сказал, что во время 44-дневной войны получал денежные переводы по системе Western Union из Турции и Германии и это были пожертвования для азербайджанских солдат. Деньги были использованы для закупки зарубежом теплой одежды для военных.

Были случаи, когда надо было оперативно пропустить грузы без таможенного декларирования. Для этого он обращался к помощнику президента Хикмету Гаджиеву, после чего грузы быстро пропускались. Однако утверждения следствия, что Гаджиев ввозил контрабандным путем деньги от грантов, не соответствуют действительности. Поэтому, он просил суд освободить его, однако получил отказ.

Гаджиев также ходатайствовал о проведении судебных заседаний чаще, ибо он уже 16 месяцев под стражей и это само по себе является пыткой. На это судья сказал, что после Новруза заседания будут проводиться дважды в неделю.

Следующее заседание назначено на 5 апреля.

* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221 и 289 (неуважение к суду) УК. В июле того же года ему предъявили обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября Гаджиеву было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Все предъявленные обвинения сфабрикованы. Бахтияр Гаджиев убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным.