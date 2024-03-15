Армения получает статус кандидата в Евросоюз. Что думает по поводу резолюции официальный Баку?

Принятие Европейским парламентом резолюции под названием "О тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией" вызвало значительную реакцию, особенно со стороны Азербайджана. Резолюция, набравшая 504 голоса "за", 4 "против" и 32 воздержавшихся, приветствовала выраженное Арменией желание укрепить свои отношения с ЕС и призвала исполнительные органы ЕС положительно отреагировать на это стремление. Кроме того, в резолюции предлагалось начать обсуждения по либерализации визового режима с Арменией и даже рассмотреть возможность выдвижения кандидатуры Армении на вступление в ЕС.

Однако реакция Азербайджана на резолюцию была жесткой и критической. Министерство иностранных дел Азербайджана осудило резолюцию как необоснованную и предвзятую, назвав ее очередным примером двойных стандартов в отношении Азербайджана. В заявлении министерства, опубликованном 14 марта, резолюция охарактеризована как принятая под влиянием Армении и ее лобби, являющаяся частью более масштабной клеветнической кампании против Азербайджана. Кроме того, Азербайджан выразил обеспокоенность по поводу целостности Европейского парламента, предположив, что такие резолюции подрывают доверие к институту.

Политический комментатор Рауф Миргадыров в программе «Сложный вопрос» рассказал о динамике, складывающейся вокруг позиции Азербайджана в европейских кругах. Миргадыров подчеркнул снижение поддержки Азербайджана в Европейском парламенте, сославшись на отсутствие значительной группы депутатов, ранее выступавших за позицию Азербайджана, особенно из восточноевропейских стран. Примечательно, что Миргадыров отметил, что даже Соединенное Королевство, исторический союзник Азербайджана, в последнее время воздерживается от поддержки Азербайджана.

Миргадыров объяснил этот сдвиг в европейской поддержке отказом Азербайджана подписать мирное соглашение с Арменией, которое вызвало оппозицию со стороны антироссийски настроенных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Более того, действия Азербайджана в отношении миссии ЕС на азербайджано-армянской границе вызвали критику со стороны членов ПАСЕ, что еще больше подорвало симпатии Европы к Азербайджану.

Более того, Миргадыров пролил свет на напряженные отношения Азербайджана с Европейским союзом как организацией. Хотя ранее велись переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС, Азербайджан в конечном итоге отказался его подписывать. Хотя после этого начались обсуждения нового соглашения о стратегическом партнерстве, Миргадыров сообщил, что участники переговоров с ЕС выразили скептицизм относительно пригодности Азербайджана для такого партнерства, что создало дипломатический тупик.

Напротив, Миргадыров подчеркнул очевидное преимущество Армении в ее отношениях с ЕС. Подписание Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в 2017 году обеспечило ощутимую основу для сотрудничества, представляя контраст с дипломатическим тупиком Азербайджана. Миргадыров контекстуализировал региональную динамику в рамках более широкой геополитической борьбы между Западом и Россией за влияние на Южном Кавказе, предположив, что предполагаемое сближение Азербайджана с Россией могло повлиять на поведение депутатов Европарламента при голосовании.

Подводя итог, можно сказать, что резолюция Европарламента по кандидатуре Армении на вступление в ЕС отражает не только дипломатические успехи Армении, но и подчеркивает ослабление поддержки Азербайджана в европейских кругах. На фоне региональной напряженности и геополитического соперничества резолюция служит напоминанием о сложном взаимодействии между международной политикой и региональной динамикой на Южном Кавказе.