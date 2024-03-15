Премьер-министр считает деятельность правительства успешной, но цифры...

Милли Меджлис собрался сегодня для обсуждения всеобъемлющего доклада, в котором подробно описывается деятельность правительства Азербайджана на протяжении 2023 года. Премьер-министр Али Асадов рассказал о расходах правительства, инициативах в области социального обеспечения и усилиях по борьбе с инфляцией, а также о требованиях к финансированию амбициозной государственной программы "Большая отдача".

Премьер-министр Асадов подчеркнул значительное выделение 13,1 миллиарда манатов, что составляет 36 процентов расходов государственного бюджета, на социально ориентированные расходы в 2023 году, что означает существенное увеличение на 2022 процента по сравнению с выделением в предыдущем году 12,7 миллиарда манатов. Кроме того, Асадов подчеркнул приверженность правительства повышению социального благосостояния, отметив повышение минимальной заработной платы на 15 процентов, которым воспользовались примерно 700 тысяч человек, и заметное увеличение минимальной и средней пенсий на 16,7 процента и 17,3 процента соответственно.

Касаясь вопроса инфляции, премьер-министр Асадов подчеркнул эффективность принятых мер, в результате которых среднегодовой уровень инфляции в 2023 году составит 8,8 процента.

Что касается потребностей в финансировании Государственной программы "Великое возвращение", Асадов пояснил, что для ее успешной реализации потребуется более 32 миллиардов манатов, при этом из государственного бюджета на 2021-2023 годы будет выделено 12,1 миллиарда манатов. Кроме того, он сообщил о планах выделить на эти цели 4 миллиарда манатов в 2024 году.

После обсуждения доклад был одобрен путем голосования в Милли Меджлисе.

Мазахир Эфендиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в интервью Turan подчеркнул многогранные достижения, вытекающие из многовекторной политики Азербайджана, подчеркнув существенные успехи в различных сферах.

Оценка Эфендиева подчеркнула похвальные успехи правительства, особенно в реализации программ на освобожденных территориях. Эти инициативы означают ключевой шаг на пути к усилиям по восстановлению и активизации деятельности в регионах, ранее затронутых конфликтами, демонстрируя приверженность Азербайджана укреплению стабильности и развития после территориальных споров.

Кроме того, Эфендиев отметил постоянные усилия по "обелению" экономики Азербайджана, свидетельствующие о проводимых реформах, направленных на повышение прозрачности, подотчетности и эффективности в рамках экономических отношений.

Однако экономист Рашад Гасанов предложил противоположную перспективу, охарактеризовав 2023 год как отсутствие значительного экономического прогресса, сославшись на рост экономики всего на 1,1 процента, что, по его мнению, недостаточно для такой развивающейся страны, как Азербайджан. В интервью Радио Азадлыг Гасанов также подверг критике сохранение монополистической практики, указав на преемственность установленных норм, а не на существенные изменения.

Признавая позитивные изменения в законодательстве, такие как принятие законов о государственных закупках, конкуренции и микропредпринимателях, Гасанов выразил оговорки относительно их ощутимого влияния на экономику, подчеркнув необходимость эмпирических данных для оценки их эффективности.

Что касается управления инфляцией, Гасанов отметил частичный успех, обусловленный корректирующими мерами в денежно-кредитной политике, которые привели к снижению темпов инфляции с начала 2024 года.

Представленные различные оценки подчеркивают сложность состояния экономики Азербайджана, отражая взаимосвязь между правительственными инициативами, законодательными реформами и эмпирическими результатами. По мере того, как Азербайджан преодолевает вызовы и возможности, присущие его экономическому развитию, критический диалог и тщательный анализ остаются необходимыми для содействия устойчивому росту и справедливому развитию в предстоящие годы.