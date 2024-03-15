Генеральный секретарь НАТО посетит Азербайджан, Грузию и Армению
17-19 марта 2024 года Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.
Согласно пресс-релизу, в воскресенье, 17 марта, Генеральный секретарь НАТО будет в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В понедельник, 18 марта, Столтенберг проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.
В тот же день Генеральный секретарь НАТО отправится в Тбилиси, где проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Во вторник, 19 марта, Столтенберг будет в Ереване, где встретится с президентом Армении Вагагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.
17 марта вечером Столтенберг и Алиев выступят с заявлением для прессы.
18 марта в полдень состоится Совместная пресс-конференция Генсека НАТО с премьер-министром Грузии.
19 марта в 11:00 Столтенберг и Пашинян сделают совместное заявление для прессы.
Политика
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