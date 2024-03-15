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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генеральный секретарь НАТО посетит Азербайджан, Грузию и Армению

17-19 марта 2024 года Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.

Согласно пресс-релизу, в воскресенье, 17 марта, Генеральный секретарь НАТО будет в Баку, где встретится с президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым.

В понедельник, 18 марта, Столтенберг проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

В тот же день Генеральный секретарь НАТО отправится в Тбилиси, где проведет встречи с президентом Грузии  Саломе Зурабишвили и премьер-министром  Ираклием Кобахидзе.

Во вторник, 19 марта, Столтенберг будет в Ереване, где встретится с президентом Армении Вагагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

17 марта вечером Столтенберг и Алиев выступят с заявлением для прессы.

18 марта в полдень состоится Совместная пресс-конференция Генсека НАТО  с премьер-министром Грузии.

19 марта в 11:00 Столтенберг и Пашинян сделают совместное заявление для прессы.

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